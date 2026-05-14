“페북에 비방과 음해, 중상모략뿐…경악스럽다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 14일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “요즘 마음이 급한가 보다. 연일 공당 대표로는 믿기지 않을 정도로 막말을 쏟아내고 있다”고 직격했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 “아무리 선거 앞이라도 정치인이 지켜야 할 선과 최소한의 공당 대표로서의 품격이 있다”며 이같이 말했다.

이어 “국민과 당원이 뽑은 민주당 광역단체장 후보를 ‘개딸 픽’이라고 폄훼한다”며 “연일 대한민국 정상화에 애쓰고 계신 이재명 대통령을 끌어들여 무책임한 발목잡기에 혈안이다”라고 비판했다.

장 대표의 SNS를 겨냥해 한 원내대표는 “온통 비방과 음해, 흑색선전과 중상모략뿐이다. 경악스럽다”며 “능력과 자질이 부족하다 해도 최소한의 국민 선택의 기준이 될 공약 하나 정도는 내놓길 바란다”고 말했다.

한 원내대표는 “민생 여건이 녹록지 않다. 아무 의미 없는 정쟁에 허비할 시간이 없다. 민주당은 오직 능력과 비전으로 국민의 선택을 받겠다”며 “국민의힘도 부디 정신을 차리기 바란다”고 했다.

그러면서 “윤석열을 등에 업은 지방 권력은 지난 4년 내내 무능과 무책임의 대명사였고 지역을 망쳤다”며 “민주당의 지방선거 후보들은 일 잘하는 이재명 정부와 함께 지역을 살리고 대한민국을 정상화할 최적의 후보들”이라고 덧붙였다.