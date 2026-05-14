NH농협은행, 2023년~2025년 이체 분석 평균 11만 7000원, 2년 새 6.9% 상승 혼인·출산 증여공제 영향으로 고액 송금↑

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지난해 하객들이 지인과 가족의 결혼식에 건넨 평균 축의금은 11만7000원인 것으로 나타났다. 20·30세대 평균은 13만 8000원이며, 서울 지역 평균은 13만4000원으로 전국에서 가장 높았다.

NH농협은행은 14일 ‘결혼식 축의금, 얼마 해야할까요’‘라는 제목의 트렌드 보고서에서 2023년 1월~2025년 12월 사이 결혼 축의금을 이체한 거래 고객 115만 명의 데이터 533만 건을 분석해 이같이 발표했다.

보고서에 따르면 연도별 평균 축의금은 2023년 11만 원, 2024년 11만4000원, 지난해 11만7000원으로 꾸준히 증가했다. 2년 사이 6.9% 올랐다.

축의금 액수별 비중은 5만 원이 42.3%로 가장 많았다. 이어 10만 원(39.7%), 20만 원(7.5%) 순으로 나타났다.

5만 원 송금 비중은 2023년 46.5%에서 지난해 42.3%로 감소했다. 반면 같은 기간 10만 원 송금 비중은 36.1%에서 39.7%로, 20만 원 송금 비중은 6.1%에서 7.5%로 늘었다.

100만 원 이상 고액 축의도 늘고 있는 것으로 나타났다. 100만 원 이상 축의금 비중은 2023년 2.95%에서 지난해 3.17%로 증가했고, 같은 기간 1000만 원 이상 축의금 비중도 0.22%에서 0.36%로 늘었다.

특히 2024년에는 결혼 관련 1억 원 이상 송금 건수가 전년 대비 14배 증가했고, 2025년에도 전년보다 1.6배 늘어난 것으로 나타났다.

농협은행은 “2024년 시행된 혼인·출산 증여공제가 고액 축의금 증가에 영향을 준 것으로 보인다”고 설명했다. 혼인이나 출산 시 직계 존속에게 증여할 때 최대 1억 원까지는 공제된다.

12달 중 축의금 송금 건수는 4, 5, 10, 11월에 몰렸다. 요일별로는 토요일 송금이 33%로 가장 많았고, 금요일(20%)에 미리 송금하는 경우도 많은 것으로 확인됐다. 일요일은 16%, 월요일도 11%를 차지했다.

연령대별 평균 축의금은 20·30세대가 13만8000원으로 가장 높았다. 이어 60대 이상이 11만8000원, 40·50세대가 10만7000원이었다. 특히 금액구간별로 40·50 세대는 5만원을, 60대 이상은 10만원을 가장 많이 이체했고, 10만원 이상을 송금하는 경우는 20·30세대가 가장 높은 비중을 차지했다.

지역별로는 서울이 13만4000원으로 가장 높았고, 부산(12만8000원), 광주(12만4000원), 인천(11만9000원), 대전(11만 8000원) 순이었다. 세종이 10만 2000원으로 가장 낮았다.