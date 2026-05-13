민주당, 낙선 목적 허위사실 공표죄로 고발 김재섭 “과거 술자리서 여종업원과 외박 요구” 주장 송언석, 배현진도 가세 “시장 후보직, 사퇴하라”

[헤럴드경제=박병국 기자]더불어민주당은 정원오 서울시장 후보에 폭행사건 의혹을 폭로한 김재섭 국민의힘 의원을 낙선목적 허위사실 공표죄로 고발할 예정이라고 13일 밝혔다.

정 후보 캠프 측은 이날 공지를 통해 당 차원의 법적 조치를 예고하며 “김 의원은 ‘양천구의회 속기록’이 객관적 사실관계를 담은 자료인 것처럼 제시했지만, 속기록은 회의 참석자의 발화를 그대로 기록한 문서일 뿐임. 기록된 내용은 그 자체로 사안에 대한 사실 여부 판단의 근거가 될 객관적 자료가 될 수 없다”고 설명했다. 그러면서 “속기록은 수사기관의 ‘조서’가 아니다. 김 의원 주장은 명백한 허위사실”이라며 “김 의원의 주장은, 양천구의회 장 모 구의원이 사건 발생 9일 후 구의회에서 아무런 근거 없이 일방적으로 주장했던 발언을 반복한 것에 불과하다”고 강조했다.

정 후보 캠프 측의 설명에 따르면 양천구의 한 카페에서 김모 비서실장과 정원오 후보(당시 양천구청장 비서)는 임기 초 사적인 대화를 나누던 중, 합석을 제안한 야당 인사들과 5.18 광주민주화운동에 관한 이야기를 시작하게 됐다. 정 후보측은 “이는 사건 이튿날 보도된 5건의 기사를 통해 확인되는 사실”이라고 설명했다.

정 후보 측은 “ 당시는 5.18 관련자 불기소 처분과 위증 수사 여부를 두고 정치권의 공방이 치열하던 시기였다”며 “역사 인식의 차이로 시작된 논쟁은 격한 언쟁으로 번졌으며, 그 과정에서 신체적 충돌이 발생한 것”이라고 설명했다.

또 “김재섭 의원이 ‘당시 문제를 제기한 구의원은 무소속’이라고 주장한 것은 손바닥으로 하늘을 가리려는 주장”이라며 “당시 기초의회 의원은 정당공천이 불가한 상황이었기 때문에 무소속이지만 문제의 장모 구의원이 사실상 민주자유당 측 인사라는 것은 명백한 사실”이라고 설명했다.

한편 정 후보의 과거 폭행 사건을 두고 국민의힘은 총공세를 펼치고 있다. 김재섭 국민의힘 의원이 기자회견에서 과거 구의회 속기록을 근거로 제시하며 “정 후보가 과거 술자리에서 여종업원과의 외박을 요구하고 경찰을 폭행한 ‘주폭(酒暴)’ 사건 당사자”라고 폭로한 뒤, 송언석 공동선거대책위원장에 이어 배현진 서울시당위원장도 가세했다.

송 위원장 이날 페이스북에 정 후보가 1995년 10월 국회의원 비서관과 시민 등에 저지른 폭행이 ‘5·18 민주화 운동에 대한 인식 차이 때문’이라고 해명한 데에 대해 “해명이 거짓이라는 의혹이 제기됐다”고 밝혔다. 그러면서 “만일 정 후보가 여종업원에게 외박을 강요하고 업주를 협박한 것이 사실이라면, 그동안 거짓말로 서울 시민을 속여왔다는 것”이라고 지적했다. 그는 “사실이라면 강요, 협박에 거짓말까지 한 사람으로서 서울시장에 출마할 자격이 없다”며 정 후보를 향해 “스스로 폭력미화를 중단하고 여종업원 외박강요와 업주협박 사실 있는지 분명히 밝히길 바란다”고 했다.

배현진 위원장도 페이스북에 글을 올려 “오늘 김재섭 의원이 공개한 1995년 양천구의회 속기록에는 술 마시고 여종업원과 외박하겠다며 떼 쓰다가 말리는 주인과 경찰을 폭행하고 잡혀간 구청장 비서 정원오에 대한 질의가 담겼다”며 “주폭 진상이 서울 시민의 얼굴이 될 순 없다”고 비판했다.