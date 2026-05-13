한·중 투자 협력 네트워크 구축 및 이차전지 투자 유치 방중 활동

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청은 중국 안후이성 허페이에서 이차전지·ESS 분야 글로벌 기업인 고션테크(国轩高科)를 방문해 투자상담을 진행하고, 안후이성과학자기업가협회와 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

업무협약을 체결한 안후이성과학자기업가협회는 1988년 설립된 안후이성 대표 경제단체로 전력·자동차·에너지·식품 등 68개 업종 약 6000여 개 회원사와 1100여 명의 전문학자로 구성돼 있다.

이번 협약은 ▷회원사 대상 GFEZ 투자환경 소개 및 관내 입주기업과 협회 회원사 간 기업 교류 ▷한·중 기업 간 투자유치 상호 협력 ▷광양만권 투자 시 기업 지원 등이다.

다이젠화 협회 당서기는 “한국 남부의 대표적인 산업 지역이자 이차전지, 신에너지, 식품 분야 등 다수의 회원사와 협력관계를 구축할 수 있어 뜻깊으며, 해외 진출을 희망하는 회원사를 중심으로 투자 시찰단을 구성해 조만간 광양만권을 방문할 계획”이라고 밝혔다.

구충곤 광양만권경제청장은 “안후이성 최대 규모 경제단체인 과학기업가협회와의 업무협약은 중국 에너지·첨단 제조 분야 기업을 발굴해 중화권 기업 유치 확대에 첫걸음이 될 것”이라고 강조했다.

업무협약에 앞서 오전에는 2006년 설립된 안후이성 허페이에 위치한 이차전지 전문기업이자 지난해 매출 9조 원 규모로, 중국 내 5위·세계 10위권의 배터리, ESS, 전력 설비 제조사인 고션테크를 방문해 투자유치를 위한 밀착 상담을 진행했다.

이번 출장 상담에서 광양만권경자청은 기회발전특구 지정에 따른 법인세 감면 및 현금 인센티브와 광양만권 이차전지 특구 지정 추진 동향을 소개했으며, 상대방 측은 “적절한 시기에 한국 광양만권 산업단지 시찰을 통해 투자를 검토하겠다”는 의향을 나타냈다.