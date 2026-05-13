[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘트로트 신동’ 황민호가 중학생으로 폭풍 성장한 근황을 공개한다.

13일 방송되는 MBC ‘라디오스타’에는 서경석, 최태성, 김성은, 황민호가 출연한다.

이날 ‘라디오스타’ 첫 출연에 나선 황민호는 등장부터 노래와 장구 퍼포먼스로 스튜디오 분위기를 단숨에 끌어 올린다.

황민호는 최근 중학교에 입학한 근황을 전하며 “요즘 나이 많이 먹었다는 걸 실감한다”고 말해 웃음을 자아낸다.

또 황민호는 어릴 때부터 ‘한국을 빛낸 100명의 위인들’로 한국사를 알게 됐다고 밝히며 이를 트로트 버전으로 재해석한 무대를 공개했다.

이어 황민호가 최근 ‘키’에 대한 고민을 털어놓자 팬들의 ‘성장 맞춤형’ 선물들이 쏟아지기 시작했다고 밝힌다. 예상 밖의 팬 조공 리스트에 MC들과 출연진까지 웃음을 터뜨렸다는 후문이다.

한편 황민호는 2013년생으로 만 12세다. 그는 TV조선 ‘미스터트롯2’와 MBN ‘현역가왕2’ 등에서 활약하며 어린 나이에도 남다른 가창력으로 ‘트로트계의 신동’으로 불리며 인기를 끌고 있다.