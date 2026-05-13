‘4륜조향·크랩워크’ 등 혁신기술 담아 핸즈프리 드라이빙 ‘슈퍼크루즈’ 장착

제너럴 모터스(GM)의 프리미엄 SUV(스포츠유틸리티차량)·픽업트럭 브랜드 GMC가 ‘허머 EV SUV’(사진)를 국내 시장에 공식 출시한다고 13일 밝혔다.

허머 EV SUV는 GM의 최신 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 ‘크랩워크’, ‘슈퍼크루즈’ 등 혁신 기술을 집약한 GMC의 플래그십 모델로 578마력 듀얼 모터 eAWD 시스템, 1회 충전 주행거리 512㎞, 800V 전기 시스템 기반 최대 300㎾ DC 급속충전을 지원한다.

허머 EV SUV의 핵심 기술은 전자식 4륜 조향 시스템이다. 네 바퀴가 함께 조향되어 회전 반경을 줄임으로써, 도심의 좁은 골목이나 주차 공간, 오프로드의 제한된 경로에서도 보다 부드럽고 정확한 회전을 구현한다. 크랩워크는 저속 주행 시 후륜이 전륜과 같은 각도로 회전하도록 제어하는 기능이다. 이를 통해 차량이 대각선 방향으로 이동할 수 있어, 좁은 공간에서 빠져나오거나 험로에서 진행 방향을 세밀하게 조정할 수 있다. 리얼타임 댐핑 서스펜션과 조합되는 어댑티브 에어 라이드 서스펜션은 익스트랙트 모드를 활성화 시 차량 높이를 약 149㎜ 높여 바위 지형이나 물웅덩이 등 거친 장애물을 쉽게 통과할 수 있도록 돕는다.

허머 EV SUV에는 GM의 첨단 운전자 보조 시스템인 ‘슈퍼크루즈’가 적용된다. 현재 국내 약 2만3000㎞의 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용 가능한 슈퍼크루즈는 운전자가 전방을 주시한 상태에서 스티어링 휠에서 손을 떼고 주행할 수 있는 ‘핸즈프리 드라이빙’을 구현한다.

공간활용성도 눈여겨 볼 만하다. 인피니티 루프는 탈착식 스카이 패널 4개와 프론트 I-Bar로 구성된다. 투명 스카이 패널은 외부 환경으로부터 승객을 보호하면서 빛을 실내로 들여와, 탑승자에게 넓은 개방감을 제공한다.

허머 EV SUV의 실내는 첨단 디스플레이와 직관적인 인터페이스를 중심으로 구성된다. 11인치 컬러 LCD 클러스터와 13.4인치 컬러 터치 스크린은 주행 정보와 차량 기능을 명확하게 제공해 운전자가 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 돕는다. 티맵 오토와 누구 오토로 구성된 TMAP(티맵) 커넥티드 서비스는 국내 운전자에게 최적화된 내비게이션 경험을 제공한다.

허머 EV SUV는 국내에 2X 단일 트림으로 출시되며 차량 가격은 2억4657만원(개별소비세 3.5% 포함 기준)이다. 서재근 기자