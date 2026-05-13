채소값 내리자 장바구니로…오이·배추 가격 ‘뚝’ 축·수산물 비싼데 채소 저렴…대형마트 매출도↑

[헤럴드경제=박연수 기자] 식탁에 채소 반찬이 늘고 있다. 축·수산물 가격 부담이 커진 반면, 채소류 가격이 상대적으로 안정세를 보이면서다.

13일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 전날 기준 오이 10개는 8742원으로 전년 동기(1만1569원) 대비 24.44% 하락했다. 배추 1포기는 3376원으로 12.65%, 무 1개는 2192원으로 19.88% 각각 내렸다. 또 풋고추(100g)는 1552원으로 8.87%, 깐마늘(1㎏)은 1만1156원으로 13.12% 떨어졌다.

4월 신선식품 물가 안정세에도 채소류 가격의 영향이 컸다. 무(-53.8%), 양파(-34.4%), 파(-35.5%) 등이 전년보다 큰 폭으로 내리면서 전체 신선식품 물가지수는 8.8% 하락했다. 반면 조기(22.7%), 오징어(15.7%) 등 축·수산물 가격이 여전히 높은 수준을 유지하면서 생활물가지수는 전년 대비 2.6% 올라 전체 소비자물가 상승률(2.3%)을 웃돌았다.

채소 가격 안정세와 맞물려 대형마트 채소 매출도 늘었다. 4월 1일부터 5월 11일까지 이마트의 채소 매출은 전년 동기 대비 오이 7.8%, 청양고추 17%, 마늘 9.6%, 브로콜리 10.2%, 마 10.3%, 연근 7.4% 각각 증가했다. 롯데마트에서도 이달 1일부터 11일까지 배추가 42.7% 신장했다. 산나물(20.9%), 감자(11.5%), 고구마(13.1%), 새송이버섯(15.6%) 등도 고르게 늘었다. 백오이(5입)는 2980원으로 지난해 같은 기간(3980원) 대비 25% 저렴하게 판매됐다.

가격 하락의 배경에는 공급 확대가 있다. 배추·무는 겨울철 저장 물량이 늘면서 공급이 안정됐다. 당근·양배추는 봄 작황이 양호해 생산량이 늘었다. 당근은 10a(300평)당 2927㎏이 생산되며 전년 대비 12.1%, 같은 면적 기준 양배추도 4408kg으로 4.4% 증가했다.

다만 채소류의 가격 안정세가 언제까지 이어질지는 미지수다. 가격 약세로 재배 면적이 줄어든 품목이 있는 데다 기상 변수에도 민감하기 때문이다. 중동발 전쟁으로 인한 비료·부자재 가격 인상도 변수다. 대형마트 관계자는 “폭염이나 장마 등 이상기후로 생육 부진이나 출하 차질이 발생할 경우 일부 품목 시세가 다시 오를 가능성이 크다”고 말했다.