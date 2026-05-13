국적 항공사 평균 대비 3.7%p↑

[헤럴드경제=서재근 기자] 파라타항공이 지난 3월에 이어 4월에도 국적 항공사 가운데 국제선 탑승률 1위를 기록했다고 13일 밝혔다.

국토교통부 항공 통계에 따르면 파라타항공의 4월 국제선 탑승률은 약 92.1%를 기록했다. 이는 전체 국적 항공사 평균 국제선 탑승률(약 88.4%) 대비 약 3.7%포인트 높은 수치다.

파라타항공은 지난 3월에도 약 94%의 국제선 탑승률을 기록하며 국제선 취항 이후 처음으로 월간 탑승률 1위에 올랐다.

파라타항공은 지난해 국제선 취항 이후 일본과 베트남 노선을 중심으로 운항을 확대해 왔다. 특히, 넓은 좌석 간격과 개성있는 유상판매 서비스, 시그니처 음료와 FSC 수준의 비즈니스 클래스 운영 등 차별화된 서비스와 안정적인 운항 품질을 기반으로 꾸준한 고객 수요를 확보하고 있다.

파라타항공 관계자는 “국제선 취항 초기임에도 많은 고객분들께서 파라타항공을 선택해주신 덕분에 2개월 연속 높은 탑승률을 기록할 수 있었다”며 “고객 만족을 위해 앞으로도 최선을 다할 것”이라고 말했다.