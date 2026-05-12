개인 유튜브 채널서 건강이상설 고개

[헤럴드경제=손미정 기자] 방송인 이경규가 최근 공개한 유투브 영상으로 촉발된 건강이상설에 ‘사실무근’이라며 부인했다.

12일 이경규의 소속사 에이디지컴퍼니는 “이경규의 건강에는 아무런 문제가 없다”면서 “건강 이상설은 사실무근”이라고 일축했다.

앞서 이경규는 지난 7일 개인 유튜브 채널 ‘갓경규’에서 공개된 영상에서 다소 어눌한 말투를 보여 건강 이상설이 불거졌다. 영상을 본 누리꾼들은 “발음에 눈에 띄게 어눌해졌다”, “빨리 병원 진단을 받았으면 한다”며 그의 건강을 우려하는 댓글을 남기기도 했다.

이와 관련해 소속사는 “최근 육아, 낚시 등 긴 시간 체력을 쓰는 촬영을 진행해 컨디션에 문제가 있었다”고 설명했다.

한편 이경규는 이날 오후 7시 20분부터 생방송으로 진행된 KBS ‘2026 FIFA 북중미 월드컵 D-30 기획 승리를 위하여!’에 출연했다.

과거 ‘이경규가 간다’를 통해 월드컵 응원 문화의 한 획을 긋기도 했던 직접 북중미 현지로 날아가 응원 열기를 전달할 계획이다. 이 모습은 추후 ‘사장님 귀는 당나귀’ 방송을 통해 공개된다.