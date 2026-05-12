외부피격에 전쟁보험 첫 적용 가능성 현대해상 등 5개 손해보험사 공동인수 75% 재보험 출재로 실질 부담 제한적 파손 정도 관건…보상까진 장기간 소요

[헤럴드경제=박성준 기자] 호르무즈 해협에서 미상의 비행체에 피격된 HMM 나무호 화재가 외부 공격으로 공식 확인되면서, 미국·이란 군사 분쟁의 첫 전쟁보험 적용 사례가 나올 수 있을지 주목된다. 보험업계가 공동 인수한 나무호 전쟁보험은 최대 1000억원의 보상이 가능한데, 손해보험업계 실제 부담은 재보험 가입으로 제한적일 전망이다.

12일 보험업계에 따르면 나무호 전쟁보험 특약 금액은 6530만 달러(약 1000억원) 규모로, 가입 지분은 현대해상이 45%로 가장 많다. 이어 ▷DB손해보험 20% ▷삼성화재 15% ▷한화손해보험·KB손해보험이 각각 10%다. 현대해상이 간사를 맡아 두바이항에서 사고 원인을 조사 중이다.

보험사들은 위험의 상당 부분을 재보험사에 출재해 분산한다. 현대해상의 경우 이번 계약의 75%가량을 재보험사에 출재해 둔 상태다. 이를 고려하면 5개사 합산 실제 위험 노출액(익스포저)은 4분의 1 수준인 250억원 이내로 추산된다. 재보험을 받은 코리안리도 비슷한 규모의 익스포저를 지고 있는 것으로 파악된다.

코리안리 역시 자사가 받은 위험을 글로벌 재보험사로 다시 나눠 부담을 줄였고, 손보사 다수가 별도로 가입한 초과손해액 재보험(XOL·일정 손해액을 넘어서는 금액을 재보험사가 떠안는 구조)까지 적용되면 실제 부담은 더욱 가벼워질 수 있다.

나무호는 선체가 폭 5m·안쪽 7m까지 파손됐지만 침몰이나 반파 수준은 아닌 것으로 파악된다. 계약상 한도인 1000억원이 전액 지급되려면 선박이 수리 후에도 운항이 불가능한 ‘전손’ 상태로 판정돼야 한다. 나무호처럼 부분손으로 처리될 경우 보험금은 한도 안에서 실제 수리비 규모만큼만 지급된다.

보상 범위에는 두바이항 예인비와 장기 정박비, 핵심 부품 공수 비용 등이 포함되는 만큼, 신조선 특성상 부품 조달과 선급 승인 절차가 길어질수록 보상액 자체도 함께 늘어날 수 있다.

운항 중단으로 발생하는 영업손실은 이번 보험으로 보상받을 수 없다. 영업손실을 따로 담보하는 특약은 별도 상품으로 가입해야 하는데, 이번 계약에는 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

보험업계 한 관계자는 “선박 사고는 자동차 사고보다 손해사정 절차가 훨씬 복잡한 데다 선박마다 가입 조건이 제각각이라 보험금 산정에만 통상 수개월에서 1~2년이 걸린다”며 “이번 나무호 사례 역시 단기간에 마무리되긴 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

미사일·기뢰까지 별도 담보하는 전쟁보험

전쟁보험은 일반 선박보험과 별개 상품이다. 평소 가입하는 선박보험이 충돌이나 기관 고장 같은 일반적인 사고를 보장한다면, 전쟁보험은 미사일·기뢰·해적 등 전쟁에 준하는 위험만 따로 떼어 담보한다. 평소엔 1년 단위로 가입해 두지만, 막상 전쟁 위험 지역에 들어서면 그 보험은 효력이 잠시 정지된다. 위험 구역을 통과하려면 추가 보험료를 별도로 내고 1주일 단위로 새 보험을 사야 한다. 보험사 역시 상황이 급변하면 72시간 안에 계약을 끊을 수 있는 권한을 가진다.

이런 구조 탓에 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 국적선 26척이 모두 나무호와 같은 보장을 갖춘 건 아니다. 전쟁보험은 자동차보험처럼 의무로 가입해야 하는 상품이 아니다. 게다가 기업 간 거래(B2B) 특성상 선박과 선사의 사고 이력·운항 패턴에 따라 가입 조건이 크게 갈린다. 일부는 가격 대비 넉넉한 보장을 확보한 반면, 다른 일부는 최소 한도만 가입했을 수 있다.

호르무즈 봉쇄 직후 전쟁보험 요율은 평시의 4~5배까지 치솟았다가, 6주 차에 접어들면서 봉쇄 이전의 1.5배 안팎까지 내려와 안정세를 보이는 것으로 파악된다. 앞서 10%를 넘는다는 관측도 나왔지만, 이는 정식 계약이 아닌 비공식 견적 수준의 안내라는 게 업계 시각이다.

해상보험은 국경을 넘어 해외 보험사에 직접 가입하는 것이 허용되는 종목이라 글로벌 시장 요율과 곧장 연동된다. 재보험 업계가 호르무즈 위험을 평가할 때 한국 국적선 26척만 따로 보지 않고, 같은 해역에 묶인 글로벌 2000척 단위로 분석하는 이유다. 흑해(러시아·우크라이나 전쟁)나 홍해(이스라엘·하마스 전쟁) 사태와 비교하면 이번 호르무즈 국면의 보험 손해율은 아직 제한적인 수준이라는 분석도 나온다.