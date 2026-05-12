[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 신화 멤버 신혜성(본명 정필교)이 매물로 서울 강남국 논현동의 꼬마빌딩을 매각했다. 49억원에 사서 55억5000만원에 팔아 4년 만에 6억5000만원 가량 시세차익을 냈지만, 건물 리모델링과 증축, 공실과 은행이자 등을 감안하면 손해를 봤을 것이라는 분석이 나온다.

12일 한국경제와 부동산 업계에 따르면, 신혜성이 지난 2022년 5월 49억원에 매입한 서울 강남구 논현동 건물(대지 180.9㎡, 약 54.72평)이 지난 달 29일 55억5000만원에 매각됐다.

이에 따라 4년 간 시세차익은 6억5000만원 정도로 파악된다.

다만, 신혜성은 해당 건물을 매입한 뒤 리모델링 및 증축 공사를 진행한데다 취등록세와 은행 이자 등을 감안하면 손해를 봤을 것이라는 분석이 나온다.

조남인 빌딩온 상무는 “해당 건물은 만실 기준 임대 수익률이 2%대였는데, 공실이 일부 있어서 임대 수익도 마이너스였을 것”이라며 “보유하는 것 보다 파는 것이 낫다는 판단에 매각을 결정한 것으로 보인다”고 말했다.

부동산 업계에서는 신혜성이 해당 건물의 리모델링을 진행했을 때, 평당 500만~600만원 정도 비용이 발생해 공사비로만 8~9억원 정도가 투입됐을 것으로 보고 있다.

한편, 신혜성은 2022년 5월 법인 ‘주식회사 사과먹는공룡’을 설립하고 해당 건물을 매입했다. 지하철 9호선 언주역과 7호선 학동역 사이에 위치해 있으며, 지하 1층~지상 4층 규모다.

매입 당시 채권최고액 44억9000만원 규모로 담보 대출이 설정됐다. 통상 채권최고액은 120%로 설정된다는 점에서 37억4000만원 정도 대출을 받은 것으로 보인다.