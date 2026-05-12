R&D·디지털혁신 등 5개 부문 채용

[헤럴드경제=권제인 기자] 자동차 열 에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템이 2026년 상반기 채용연계형 인턴십을 모집한다고 12일 밝혔다.

모집 분야는 ▷연구개발(R&D) ▷사업기획 ▷경영지원 ▷생산지원 ▷생산·생산기술 등 5개 부문이다.

부문별로 살펴보면, 먼저 R&D 직군은 소프트웨어 개발과 특허관리, 공조 제어기 개발, 열관리 시스템 개발, 컴프레서·구동모터 개발, 냉각수 모듈 개발, 선행 전장품 개발 등을 포함한다.

경영지원 부문은 국제회계와 자금, 구매, 디지털혁신, 디지털 애플리케이션, 디지털보안 분야 인재를 모집한다.

지원서는 오는 19일 오후 4시까지 한온시스템 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 이후 서류 전형과 1·2차 면접, 인적성 평가 등을 거쳐 7월 중 최종 합격자를 선발할 예정이다.

선발된 인턴은 약 3개월간 현업 부서에서 실무를 수행하게 되며, 평가 우수자에게는 정규직 전환 기회가 제공된다.

한온시스템은 이번 인턴십을 통해 참가자들이 실제 프로젝트와 글로벌 협업 환경을 경험하며 실무 역량을 키울 수 있도록 지원한다는 계획이다.

한온시스템 관계자는 “미래 모빌리티 산업 변화를 함께 만들어갈 열정적인 인재들을 기다리고 있다”며 “글로벌 무대에서 커리어를 시작하고 싶은 지원자들에게 실질적인 성장 기회가 될 것”이라고 말했다.