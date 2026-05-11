[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이성민(57)의 백상예술대상 수상 소감을 두고 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

이성민은 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 박찬욱 감독 영화 ‘어쩔수가없다’로 영화 부문 남자 조연상을 받았다.

그에 앞서 진행된 영화 부문 여자 조연상 시상에서는 영화 ‘휴민트’의 신세경이 수상의 영예를 안았다. 후보에는 염혜란, 신현빈, 장혜진, 전미도 등이 이름을 올렸다.

이후 무대에 오른 이성민은 수상 소감 도중 같은 작품에서 호흡을 맞춘 염혜란을 언급했다.

이성민은 “염혜란 씨가 후보에 올라 얼마나 떨렸는지 모른다”며 “혜란이가 못 받아서 속으로 욕도 했다”고 말해 참석자들의 웃음을 이끌었다.

이어 작품을 연출한 박찬욱 감독에게는 “앞으로 감독상, 남녀 연기상도 꼭 받길 바란다”고 인사를 전했다.

방송 이후 누리꾼 반응은 엇갈렸다. 심사 기준에 의문을 제기할 순 있지만 수상 당사자인 신세경도 함께 자리한 공간에서 여러 차례 노골적으로 불만을 드러내는 건 아무리 선배 감독·배우라도 무례하다는 지적이 나왔다.

반면 염혜란을 유력 수상자로 예측했던 이들은 이성민과 박 감독에 공감하는 반응을 보였다. 다른 후보인 ‘세계의 주인’ 장혜진, ‘왕과 사는 남자’ 전미도, ‘얼굴’ 신현빈도 강력했던 만큼 신세경 수상을 받아들이기 어렵다는 것이다.

한편 이후 ‘어쩔수가 없다’로 작품상을 받은 박찬욱 감독은 “결과를 보니까 공정한 심사가 이뤄졌다는 확신이 든다”며 “염혜란 씨는 동의하지 않을 수도 있겠지만 이해해라. 신세경 씨도 잘했다”고 말하며 애써 현장의 분위기를 수습했다.