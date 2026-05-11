- 대덕, 광주, 대구, 부산, 전북 등 5개 특구 174개 과제 지원

[헤럴드경제=구본혁 기자] 지역 딥테크 창업 핵심 거점으로 육성하고, 기술창업이 기업 성장과 글로벌 시장 진출로 이어지는 전주기 성장체계를 구축하기 위한 지원사업이 본격 추진된다.

과학기술정보통신부는 2026년도 연구개발특구육성사업 신규과제에 대한 지원에 착수한다고 11일 밝혔다. 이번 지원은 총 512억 원 규모로 공모와 평가를 거쳐 선정된 대덕, 광주, 대구, 부산, 전북 등 5개 광역특구의 174개 기업 등이 대상이다.

올해 연구개발특구육성사업은 지역 딥테크 창업 활성화와 공공연구성과의 신속한 사업화를 위해 실증･투자･글로벌 진출까지 이어지는 기업의 전주기 성장 지원체계를 구축하는 데 중점을 두고 있다.

특히 특구 내 기술기반 기업들이 지역에 안정적으로 안착하여 지역경제를 견인하는 혁신기업으로 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화했다.

지원 대상은 인공지능(32%), 첨단바이오(16%), 반도체･디스플레이(8%), 첨단로봇(8%), 이차전지(7%) 등 딥테크 및 국가전략기술분야를 중심으로 구성되어 있다.

연구개발특구육성사업 내 ‘전략기술 연구성과 사업화 지원’ 사업에 선정된 60개 기업은 12대 국가전략기술분야의 공공기술을 기반으로 창업과 기술이전･사업화를 추진하며, 상용화를 위한 기술검증(PoC), 시제품 제작 및 기능고도화, 투자전략 수립 등 사업화 전반에 걸친 지원을 받게 된다.

‘지역혁신실증 스케일업’ 사업에 선정된 69개 기업은 각 특구의 특화분야와 지역 산업 수요를 기반으로 규제샌드박스와 연계를 통해 제품･서비스의 현장 실증과 성능검증을 수행하고, 시장진출을 위한 R&BD 자금을 지원받는다.

‘전략기술 발굴 및 창업지원’을 통해 선정된 15개 기술이전･사업화 전문기관은 특구 내 연구기관과 대학의 우수기술을 발굴하고, 수요기업 등과 연계해 기술이전･사업화와 창업을 적극 지원함으로써 지역 기반 혁신생태계 조성에 기여한다.

올해 신규사업으로 추진되는 ‘연구소기업 전략육성’ 사업은 선정된 11개 연구소기업이 사업화 원천기술을 보유한 연구기관과 공동으로 상용화 연구를 수행하도록 지원함으로써 기술고도화를 신속히 추진하고 시장 진입을 가속화한다.

이은영 과기정통부 연구성과혁신관은 “연구개발특구는 공공연구성과의 사업화를 넘어, 딥테크 및 전략기술 기반의 지역 혁신성장을 견인하는 핵심 거점으로 발전하고 있다”며 “기술 확산과 사업화를 더욱 가속화하고, 연구개발특구가 글로벌 딥테크 혁신의 거점으로 도약할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.