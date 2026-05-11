[헤럴드경제=민성기 기자] 유튜버 빠니보틀이 위고비에 이어 마운자로까지 다이어트 주사를 직접 맞아본 후기를 공개했다.

최근 유튜브 채널 ‘잡식맨’에는 ‘빠니보틀이 겪은 위고비와 마운자로의 결정적인 차이점’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 빠니보틀은 “거짓말하는 걸 안 좋아하니까 운동이나 노력이 아니라 그냥 위고비로 편하게 뺐다”라며 “자아실현이 아니라 지방간도 있어서 운동이나 식이요법으로 뺐다고 거짓말을 하면 안되니까 위고비로 뺐다고 했다”라며 위고비 투약을 고백한 이유를 밝혔다.

그러나 위고비 광고부터 자신에게 상담하는 사람까지 있었다며 여러 고충을 겪었다고 이야기했다.

그러면서 “사람들은 살찐 걸 걱정한다고는 말하지만 노력하는 걸 보고 싶어 하는 것 같다. 편하게 빼면 요요 온다고 하는데, 제가 알기로는 노력해도 요요가 온다”라고 덧붙였다.

위고비로 10kg을 감량한 뒤 스스로 사용을 중단했다는 빠니보틀은 “뺄 만큼 뺀 거 같아서 굳이 더 안 했다”고 설명했다. 그러나 끊자마자 요요가 찾아왔고, 이후에는 더 저렴하면서 효과가 좋다고 알려진 마운자로를 새롭게 처방받아 사용하게 됐다고 밝혔다.

그는 “위고비는 딱히 부작용이 크게 느껴지지는 않았다. 처음에 변비가 있었는데 일주일 지나서 없어지고 큰 부작용이 없었는데 마운자로 맞은 날에는 커피도 안 마셨는데 한숨도 못 잤다. 마운자로 맞고 나서는 잠이 아예 안 온 일도 몇 번 있었고, 설사를 너무 많이 했다”고 설명했다.

그러면서 “(마운자로를) 끊은 건 아프리카에 가야 하기 때문이었다. 아프리카에 가서 그러면 안 되니까 안 그래도 입맛에 안 맞으면 못 먹을 수 있을 거 같아서 끊었다”며 “그런데 아프리카 음식이 생각보다 맛있어서 많이 먹어서 지금 많이 쪘다. 나중에 다시 빼야겠다 싶을 때 마운자로는 힘들 거 같고 위고비를 다시 맞을 생각”이라고 전했다.

빠니보틀은 식욕 억제 효과에 대해 “맞을 때 안 맞을 때 배고픈 건 똑같이 배고파서 먹는다. 그런데 (주사를) 맞는 순간 조금만 먹어도 배부른 게 빨리 온다. 맛없어지는 건 아니고 배가 빨리 부른다”고 설명했다.

비만치료제 중단 후 변화에 대해서는 “좋은 건 맞을 때 부작용들이 아예 없어지고 배변 쪽 문제도 많았는데 그쪽이 싹 없어졌다. 음식도 맛있어서 양껏 먹는다”며 “사실 큰 문제는 없었다. 먹는 거 좋아하는 분들은 좀 어려울 수도 있겠다고 생각한다. 본인의 선택이라고 생각한다. 끊으면 요요가 오는 건 당연한 거다”라고 밝혔다.

이어 “내 말은 참고만 하고 무조건 의사 상담을 받아라. 의학적인 거니까 내가 하는 말이 절대 팩트가 아니고 ‘쟤는 저랬구나’로만 듣길 바란다. 무조건 병원 가서 상담받고 하길 바란다”고 강조했다.