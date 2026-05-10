기후정치바람, 시도지사 후보 기후공약 검증 위한 체크리스트 공개 각 정당 “기후공약 중요”… 구체적 내용·준비 수준엔 ‘온도차’ “선언적 재생에너지 공약 많아… 에너지 전환 연계 취약계층 보호 전략 부재”

[헤럴드경제=이태형 기자] 6·3 전국동시지방선거가 한 달도 남지 않은 가운데, 정당이 분야별로 내놓은 공약을 쏟아내고 있다. 그중에서도 기후 공약은 최근 정부의 정책과 맞물려 향후 추진 과정에 관심이 쏠린다. 최근 중동 전쟁 상황으로 에너지 정책의 대전환이 요구되면서 모든 정당이 기후 공약의 중요성에는 같은 입장이지만 구체적인 내용이나 준비 수준은 천차만별이다.

로컬에너지랩·녹색전환연구소·더가능연구소가 참여한 연대체 기후정치바람은 지난 7일 서울 여의도 국회의원회관 제6간담회실에서 ‘내 삶을 바꾸는 기후공약, 시·도지사 준비됐나’를 주제로 토론회를 열었다.

“정당·후보 공약에 포함되도록 구체적으로 묻고, 집요하게 따져야”

서복경 더가능연구소 대표는 광역단체장의 권한 내에서 즉각 실행할 수 있는 8대 공약을 뽑았다.

공약은 ▷공영주차장 태양광 설비 의무화 ▷주택용 태양광 확대 ▷학교 에너지 자립 지원 ▷공공교통 탄소감축 ▷건물 에너지원단위 제도 ▷기후재난 대비 및 취약계층 보호 ▷햇빛소득마을 추진 ▷해상풍력 주민 참여·이익 공유 방안 마련 순이다.

이는 지난 2월 기후정치바람이 전국 18세 이상 시민 1만7865명을 대상으로 실시한 대규모 기후인식조사 결과, 유권자 선호도가 높으면서 관련법에 따라 2030년까지 광역지자체가 반드시 이행해야 하는 정책들이다.

각 공약에는 12개씩 총 96개의 세부 체크리스트가 제시돼 공약이 단순한 구호에 머물지, 실행 계획을 갖춘 정책으로 구체화할지 유권자들이 판단할 수 있도록 했다.

가령 대중교통은 ‘대중교통 확대’라는 구호에 머물게 아니라 정부가 올해부터 ‘모두의 카드’를 시행했는데 이와 관련해 지역 대중교통 패스 재원을 유지할지, 조정할지 고민이 필요하다.

정기노선을 운행하는 대중교통이 절대적으로 부족한 지역에선 교통 형평성 개선 공약이 반영됐는지도 점검 포인트다.

앞서 지난 2월 기후정치바람 인식조사에서 유권자 63.8%는 모든 시민의 이동권 보장을 위해 시내버스 공영제를 시행해야 한다고 답했다. 차량등록 제한 같은 강도 높은 규제에도 55.0%가 지지했다.

기후취약계층 보호에도 ▷취약계층 대상 맞춤형 알림 전달 체계 마련 ▷침수 대응 하수도 용량 정비 계획 수립 ▷기후취약계층 전수조사 및 지원망 구축 ▷기후적응특별법 대비 취약성 평가 등이 구체적으로 담겨야 한다.

개정된 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법’(4월7일 시행, 이하 탄소중립기본법)에 따라 국가나 지방자치단체는 기후위기 취약계층의 실태를 파악하고, 이들이 기후위기 관련 재해에 대비할 수 있게 지원 대책을 마련해야 하기 때문이다.

서복경 대표는 “정당과 후보의 공약이 나오기 전에 기후공약이 포함될 수 있도록 집요하게 확인하고 요구해야 한다”고 강조했다.

재생에너지 공약은 선언적, 건물 탈탄소 공약은 전무

배보람 녹색전환연구소 부소장은 ‘시도지사 후보 공약 분석과 제안’을 주제로 발제를 맡아 기후공약의 타당성과 주민 삶의 질 개선과의 연계 가능성을 짚었다.

이번 지방선거에서는호르무즈 해협 봉쇄로 인한 고유가 상황이 이어지면서 정당 차원에서 재생에너지 확대와 민생위기 대응을 함께 논의하는 경향이 확인됐다.

그러나 개별 후보의 공약으로 들어가면 핵심 공약에 재생에너지를 포함하지 않거나 언급하더라도 선언적 수준에 그친 경우가 많았다.

예컨대 재생에너지 보급 목표의 절반은 학교, 주택 등 생활권에서 추진돼야 하므로 이번 지방선거에서 후보들의 공약에 이런 내용이 담겨야 한다.

그러나 시설별 재생에너지 확대를 위한 세부 전략이나 농민, 건물주, 임대인, 임차인 등 다양한 주체에 대한 지원책이 여전히 부족했다.

수송 부문에서도 여러 후보가 대중교통 확대를 공약하면서도 동시에 자동차 중심의 도로 인프라를 확장하거나 공항 건설계획을 밝혀 수송 부문의 탈탄소 정책 연계는 부족한 것으로 평가됐다.

또 거의 모든 지역에서 단위면적당 에너지 소비량이 늘어나고 있음에도 7일 현재까지 건물 에너지 효율화와 탈탄소 전략 공약은 전혀 없는 상황이다.

배보람 부소장은 “노후주택 에너지 효율화는 취약계층 삶의 질과도 직결되는 문제인데 주요하게 다뤄지지 못하는 것은 매우 안타까운 일”이라고 지적했다.

이어 “민선 9기는 한국 녹색전환의 구체적 성과와 방향이 확인되는 시점”이라며 “기후정책을 복지, 노동, 지역과 어떻게 연계할지 구체적으로 담아야 한다”고 강조했다.

주요 정당 “기후공약 중요”… 구체안엔 차이 보여

발제 후에는 김종욱 더불어민주당 탄소중립위원회 부위원장, 고성진 조국혁신당 혁신정책연구원 연구위원, 정주원 진보당 기후위기대응특별위원장, 이수연 정의당 정책팀장이 참석해 정당별 주요 기후공약을 소개했다. 단, 국민의힘과 개혁신당은 토론회 참석 요청에 응하지 않았다.

김종욱 부위원장은 “기후정책은 지방정부 사무인지 중앙정부 사무인지 모호한 분야가 많고, 기술적으로 풀 문제도 많다. (기후정책이 중요하게 다뤄지도록) 시민과 정당 지도부와 정치 고관여층을 어떻게 설득할 것인가가 중요하다”고 현실적인 고민을 전한 뒤 “10대 공약 제안서를 만들어 16개 시도에 보낸 상태다. 이 중에 일부라도 4년간 차분히 풀어갈 수 있게 하겠다”고 말했다.

고성진 연구위원은 “조국혁신당은 이번 지방선거에서 환경권과 관련된 4가지 공약을 제시한 상태”라고 했다. 4가지 공약이란 ▷기후정의 실현을 위한 기후재난 안심패키지 4종(기후펀드, 기후수당, 기후보험, 기후복지) ▷지산지소형 에너지분권과 전기요금 차등제 도입 ▷식량주권 지키는 농민 생존권 보장 ▷우리동네 유해물질 제로·제품유해성 바코드 확인 서비스다.

정주원 위원장은 “선거 과정뿐 아니라 선거 이후도 중요하다는 생각이 든다”며 “진보당은 항상 구체적인 변화를 이야기해 왔다. 재생에너지, 교통, 폐기물에서 공공성을 강화하기 위한 정책을 이번 지방선거와 그 이후에 집중해서 추진하겠다”고 강조했다.

이수연 정책팀장은 “정의당은 출발부터 탈핵과 환경문제와 함께 했다“며 이번 지방선거에서는 공존이라는 키워드를 중심으로 ▷노동소득만으로 살 수 있는 서울 ▷지역과 상생하는 서울이라는 원칙에 따라 에너지를 주요한 수단으로 삼고 있다”고 말했다.

서울에서 후보를 낸 정의당은 에너지 생산과 폐기물 처리 자립도를 최대한 끌어올리겠다는 계획이다.

다음 달 3일 9번째 민선 지방정부가 출범하면 중앙부처에서 추진 중인 기후 정책과 당선자의 공약이 얼마나 시너지를 낼 것인지 주목된다.