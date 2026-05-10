탈퇴 문제 둘러싸고 갈등 ‘감금·공갈’ 고소 사건으로 경찰

[헤럴드경제=홍승희 기자] 서울 모 대학교 동아리에서 탈퇴하려는 팀원에게 탈퇴비를 요구해 ‘공갈혐의’로 고소되는 사건이 벌어졌다. 이들은 스터디룸에서 7시간 30분동안이나 대치했다.

10일 연합뉴스에 따르면 성북경찰서는 한 대학생이 공동감금 및 공동공갈 혐의로 동아리 팀원을 고소했지만 ‘혐의 없음’을 불송치했다.

앞서 지난해 11월 서울 모 대학교의 스터디룸서 팀원 A씨가 “해외여행을 가야 해서 프로젝트를 탈퇴하겠다”고 돌반 선언하자 팀원 분위기가 얼어붙었다. 팀원 중 한 명은 “여기는 왜 정신병자밖에 없지? 탈퇴는 안 돼요”라며 격하게 받아치기도 했다.

A씨는 “저 정신병자 맞으니 지금 그냥 나갈게요”라고 말했지만 팀원들은 스터디룸 출입문을 가로막고 “탈퇴 규칙을 지키고 나가라”, “탈퇴하려면 탈퇴비 30만원을 입금하라”고 요구했다.

실랑이가 이어졌지만 팀원들은 “대체자를 구해라, 인수인계가 규칙이니 그것까지만 지켜라”라며 물러서지 않았다. 이들의 대치는 A씨가 탈퇴비를 낼 때까지 7시간 30분 동안이나 계속됐다.

대학생들 간 단순 갈등으로 보이는 이 사건은 A씨가 공동감금 및 공동공갈 혐의로 팀원들을 고소했다. 팀원들이 A씨를 강제로 감금하고, 나아가 겁을 주며 금전까지 갈취했다고 A씨는 주장했다.

고소장을 접수한 서울 성북경찰서는 지난 3월 이 사건을 ‘혐의없음’으로 불송치했다. 경찰은 “A씨가 명시적으로 ‘나가게 해달라’고 했지만, 이를 제지하는 과정에서 물리력이 오가지 않았다”며 “팀원들의 행위가 스터디룸에서 벗어나는 것을 불가능하게 하는 심리적·무형적 장애에 해당한다고 보기 어렵다”고 설명했다.

경찰은 탈퇴비에 대해서도 “A씨가 이미 동의하고 인지하고 있었으며, 교부 과정에 폭행이나 협박이 존재했다고 볼 수 없다”며 “팀원들이 A씨를 공갈할 고의를 가졌다고 보기 어렵다”고 판단했다.

다만 경찰은 탈퇴비가 아닌 홍보비 등 다른 명목의 비용 약 20만원을 요구하며 욕설한 혐의를 받는 팀원 1명은 공갈 및 모욕 혐의로 서울북부지검에 송치했다.

대학가에선 동아리에서 가입비나 탈퇴비를 요구하는 관행이 조금씩 확산 중이다. 특히 취업 준비 성격이 강한 동아리의 경우 구성원의 갑작스러운 이탈을 막기 위해 더 빡빡한 규칙을 둔 곳이 많다고 한다.

취업난과 진로에 대한 불안이 대학 동아리 문화마저 각박하게 바꿔놓는 게 아니냐는 말도 나온다.