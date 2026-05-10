[헤럴드경제=구본혁 기자] “무청, 이제 함부로 버리지 마세요.”

무청(무에 달린 잎)이 장 건강과 대사성질환 개선에 큰 효과가 있다는 연구결과가 나와 주목된다.

한국식품연구원 박사 연구팀은 ‘무청’이 장 건강을 증진하고 비만을 예방할 수 있는 천연 프리바이오틱 소재로 활용될 가능성을 전임상과 임상 연구를 통해 확인했다고 밝혔다.

최근 식습관 변화와 장내 미생물 불균형으로 인해 장 건강에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 장 상피세포 사이 결합이 느슨해지면서 장벽 기능이 약화되고, 그 결과 유해물질이나 독소가 체내로 유입되어 염증과 대사질환을 유발하는 이른바 ‘장누수증후군(Leaky Gut Syndrome)’을 예방하고 치료하기 위한 전략이 대두되고 있다.

무청은 지역과 품종에 따라 잎의 모양과 색이 다르지만, 폴리페놀·글루코시놀레이트·다당류 등 다양한 생리활성 물질을 풍부하게 함유하고 있어 항염증 및 항산화 효과가 보고되어 왔다.

연구팀은 무청 추출물을 고지방식이로 비만을 유도한 실험쥐에 투여한 결과, 체중 증가가 억제되고 장내 유해효소 활성이 낮아져 장내 투과성이 개선되는 효과를 확인했다. 또한 무청 속 다당류 성분이 장내 유익균 증식을 촉진하고 단쇄지방산 생성을 증가시켜 장내 환경을 건강하게 유지하는 프리바이오틱 기능을 수행한다는 사실을 밝혀냈다.

다당류는 사람은 분해·소화하지 못하지만 장내 세균에게는 훌륭한 먹이가 되는 일종의 프리바이오틱이다.

또 무청의 주요 성분 중 하나인 카페오일말릭산(caffeoylmalic acid)은 계절에 따라 함량이 달라지는데, 가을에 수확한 무청이 봄 무청보다 항비만 효과가 우수한 것은 이 카페오일말릭산의 함량이 가을 무청에서 더 많이 함유되었기 때문이라는 것이 연구팀의 설명이다.

특히 가을에 수확한 무청이 맛 뿐만 아니라 기능적 우수성도 뛰어남을 입증한 것이다.

무청에 함유된 폴리페놀과 다당류 성분들이 장내 유해효소 활성을 낮추어 장벽 기능을 강화하고 내독소의 체내 유입을 줄임으로써 장누수증후군 예방과 대사성 질환 개선에 도움을 줄 수 있음을 제시한다.

연구팀은 무청 소재의 인체적용시험에서 이들 결과에 대한 유효성을 확보하고, 민간기업과의 협력을 통해 대량생산 및 사업화 기술 개발을 추진하고 있다.

박호영 박사는 “무청은 더 이상 버려지는 잎이 아니라, 장 건강 개선과 비만·대사질환 예방에 도움을 줄 수 있는 친환경 천연소재”라며 “K-food의 세계 시장 경쟁력 강화에도 기여하겠다”고 밝혔다.