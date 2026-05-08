신보 ‘NEST AI-Lab’ 광진 개소식

[헤럴드경제=유혜림 기자] 서울 동북권에 정책금융기관 최초의 스타트업 보육공간이 들어선다. 당국은 지역 창업 생태계도 확대하면서 스타트업 금융 부담 완화, 딥테크 기업 맞춤형 보증 지원 등도 강화하겠다는 방침이다.

8일 금융당국에 따르면, 신용보증기금은 기존 여자농구단 훈련장을 리모델링해 AI 스타트업 특화 보육공간인 ‘NEST AI-Lab 광진’을 조성했다. 기존 스타트업 지원시설이 강남권과 서부권에 집중됐던 만큼, 정책금융 사각지대였던 동북권 창업 생태계 활성화 거점 역할을 맡게 된다.

NEST는 신보가 운영하는 스타트업 보육 플랫폼으로, 초기 스타트업을 대상으로 사무공간과 멘토링, 컨설팅, 네트워킹, 투자유치(IR), 해외진출 등을 지원한다. 2020년 출범 이후 서울 마포·강남, 강원 춘천, 부산 등 전국 5개 거점을 운영하며 지난해까지 약 1500개 스타트업을 육성했다.

이억원 금융위원장은 이날 서울 광진구 신용보증기금 광진지점에서 열린 개소식과 청년 스타트업 간담회에 참석해 “저성장 국면에서 새로운 성장동력인 스타트업 육성이 더욱 중요해지고 있다”며 “NEST AI-Lab이 혁신 창업가들이 꿈을 펼치며 도전과 성장을 이어갈 수 있는 둥지가 되길 기대한다”고 밝혔다.

이번 광진지점은 기존 NEST보다 AI 스타트업 특화 프로그램을 강화했다. 입주 기간은 기존 최장 1년에서 2년으로 확대했고, 연구기관·대기업과 연계한 실증사업 지원 등을 통해 기술사업화 지원 기능도 강화했다. 신보는 매년 10개 이상의 스타트업을 선발해 집중 육성할 계획이다.

정책금융기관들은 간담회에 참석해 금융 인프라 지원도 강화하겠다고 뜻을 모았다. 산업은행은 올해 하반기 ‘NextONE 광주’를 개소하고 지역 특화 벤처 플랫폼인 ‘브이런치(V;Launch)’를 확대할 예정이라고 밝혔다.

기업은행은 스타트업 전용 대출상품과 지자체 연계 이차보전 협약대출 확대 등을 통해 금융비용 부담 완화에 나서겠다고 설명했다. 신보 역시 AI·탄소중립 등 딥테크 스타트업을 대상으로 최장 11년간 최대 70억원을 지원하는 맞춤형 우대보증 제도를 지난 2월부터 운영 중이라고 소개했다.

이 위원장은 간담회에서 “오늘 현장에서 보고 들은 창업가들의 열정과 도전 정신을 정책으로 연결해 누구나 아이디어만 있으면 도전할 수 있는 환경을 만들겠다”며 “정책금융기관과 금융위가 스타트업의 성장을 끝까지 함께 지원하겠다”고 말했다.