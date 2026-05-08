플랫폼-도메인 지능의 결합 ‘상생형 AI 생태계’ 구축

[헤럴드경제=정윤희 기자] 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디토닉(Dtonic)이 도메인 전문기업과의 협업을 통해 AI 에코 시스템의 외연을 본격적으로 확장한다.

디토닉은 무한정보기술과 함께 ‘AI 기반 재난 대응 및 스마트 농업 글로벌 진출을 위한 전략적 파트너십(MOU)’을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약으로 양사는 디토닉이 보유한 고성능 AI 플랫폼 인프라에 무한정보기술의 특화된 재난 및 농업 도메인 전문 기술을 결합해 지능형 서비스가 자유롭게 창출·구동되는 ‘상생형 AI 에코 시스템’을 완성해 나갈 계획이다.

구체적으로는 ▷재난 및 스마트 농업 분야 공공사업 공동 참여 ▷지능형 통합 데이터 모델 개발을 위한 공동 연구개발(R&D) 추진 ▷글로벌 표준 기반의 에코시스템 가이드라인 수립 ▷아세안 지역을 시작으로 글로벌 인공지능 전환(AX) 시장 공동 진출 등을 추진한다.

양사는 이미 기술 및 사업 시너지도 증명했다. 디토닉은 지난해 11월 정부가 추진하는 ‘공공 AX 프로젝트(가뭄분과)’ 주관사업자로 선정돼 수억 건의 이종 데이터를 통합 분석하며 가뭄 피해액을 최대 99%까지 절감할 수 있는 혁신 모델을 구축 중이다. 이 사업에는 무한정보기술이 함께 참여해 재난 관련 전문 기술을 지원하고 있다

글로벌 진출에도 나선다. 디토닉은 이미 베트남, 말레이시아 등 아세안 지역에서 거점을 확보했다. 회사는 지난달 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문 행사에서 한국 AI 기업의 아세안 시장 확장을 위해 정부가 진행중인 기존 공적개발원조(ODA) 사업과 디지털 공공협력을 ‘AI ODA’로 확장할 것을 제언키도 했다.

전용주 디토닉 대표는 “AI 기술의 진정한 완성은 플랫폼이라는 토양 위에서 도메인 전문가들의 지혜가 꽃필 때 비로소 가능하다”며 “디토닉은 무한정보기술과 같은 우수한 파트너들이 현장의 난제를 해결하는 데 집중하도록 더 완벽하고 자유로운 데이터 생태계를 제공할 것”이라고 말했다.

배경록 무한정보기술 대표 역시 “디토닉의 유연한 플랫폼 생태계는 도메인 솔루션이 가진 가치를 극대화할 수 있는 최적의 무대”라며 “가뭄 대응 프로젝트에서 확인한 기술적 자신감을 바탕으로 글로벌 AX 시장에서 유의미한 표준을 만들어 가겠다”고 했다.

디토닉은 AI 딥테크 역량과 국내외 시장 확장을 빠르게 진행하며 AI 에코시스템 구축에도 나서고 있다. 전날에는 기업의 AX 과정에서 발생하는 기술적 병목을 해결하고 실행력을 극대화하는 핵심 특허 2종을 등록했다. 동시 등록된 특허는 ▷사용자 의도 인식형 온톨로지 기반 워크플로우 자동 생성과 ▷계층적 공간 인덱스 기반 이기종 가속기 연계 질의 병렬 처리 기술이다.