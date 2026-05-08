전용 84~210㎡, 503가구 공급 영어교육도시 5분 거리 위치

제주영어교육도시에 다섯번째 국제학교 설립 공사가 본격화되면서 인근에서 분양 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’에 대한 관심도 커지고 있다.

8일 업계에 따르면 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)’는 지난달 28일 오후 제주신화월드에서 기공식을 열고 착공에 나섰다. FSAA는 미국 조지아주 애틀랜타의 명문 사립학교인 풀턴 사이언스 아카데미(FSA)의 첫 글로벌 캠퍼스다.

FSAA는 과학·기술·공학·수학(STEM) 교육 중심의 이공계 특화 사립학교다. 유치원부터 12학년까지 총 1354명 정원으로 운영될 계획이다. 올해 3분기 온라인 학교 설명회, 2027년 8월 공식 입학 설명회를 거쳐 2028년 8월 개교를 목표로 하고 있다.

FSAA 착공으로 제주영어교육도시에 대한 관심이 커지면서 학생 정원이 증가함에 따라 인근에서 분양 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’에 대한 관심도 함께 커지고있다.

한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 위치한 단지다. 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503세대 규모로 조성됐다. 현재 준공이 완료돼 실제 단지를 확인할 수 있으며 즉시 입주도 가능하다.

단지는 제주영어교육도시와 차량 5분 거리에 있다. 단지 내 셔틀버스를 운영해 통학과 출퇴근 편의도 지원한다. 제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 4곳이 운영 중이다.

한화포레나 제주에듀시티는 일반 아파트보다 30㎝ 높은 2.6m 천장고를 적용했고, 층간소음을 줄이기 위해 60㎜ 완충제를 사용했다. 커뮤니티 시설로는 골프 트레이닝센터, 피트니스센터, GX룸, 게스트하우스, 독서실, 스터디룸 등이 마련됐다.

주차공간도 세대당 1.92대 수준으로 확보했다. 차량은 지하주차장으로 배치해 지상에 차가 없는 공원형 단지로 조성됐다.

조성준 ㈜한화 건설부문 분양소장은 “풀턴 사이언스 아카데미 애서튼 기공식 이후 한화포레나 제주에듀시티에 대한 분양 문의가 늘었다”며 “최근 비인가 국제학교의 리스크가 부각되면서, 검증된 교육 인프라를 갖춘 제주영어교육도시의 가치가 더 주목받고 있다”고 말했다. 윤성현 기자