[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 홍진경이 공부에 뜻이 없는 딸을 굳이 대학에 보낼 생각이 없다고 밝혀 눈길을 끈다. 딸도 대학에 갈 마음이 없다고 밝혔다.

지난 7일 유튜브채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 홍진경이 유튜브채널 원년 멤버인 남창희, 그리와 함께 ‘AI시대, 무엇을 공부해야 하는가’를 주제로 이야기를 나눴다.

영상에서 홍진경은 “이 채널이 5년 전에 처음 시작했는데, 우리가 원년 멤버이다 보니 앞으로 어떻게 가지고 가야하는가. AI한테 물어보면 다 나온 거 달달 외울 필요가 없는 시대인데 뭘 공부해야 하는가, 중간점검 하기 위해 모인 것”이라고 설명했다.

이에 제작진이 “혹시 딸 라엘이가 대학에 관심이 없어져서 방향을 튼 거냐”고 묻자, 홍진경은 “라엘이가 본인도 대학을 갈 마음이 없고, 저도 딱히 보낼 마음이 없다”고 대답했다.

앞서 홍진경은 5년 전 해당 유튜브채널을 통해 당시 12살이던 딸에게 열심히 공부를 시킨다고 언급한 바 있다.

홍진경은 “정확하게 배우고 싶은 게 있으면 당연히 (대학에) 가는 건데, 그냥 남들 가는 거니까 따라가겠다는 건 진짜 의미가 없다고 본다”고 말했다.

그러면서 홍진경은 “애가 공부에 뜻이 없다는 것을 한 4살 때부터 느꼈다”며 “자라면서 바뀔 줄 알았는데, 그런 부분에서는 애가 참 한결같다”고 해 웃음을 자아냈다.

홍진경은 이어 “차라리 일찍 하고 싶은 일 시작하는 게 낫다”며 “애가 워낙 공부에 뜻이 없다. 확실히 없다”고 재차 강조했다.

한편, 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 낳았으며 지난해 결혼 22년 만에 이혼했다. 현재 딸 라엘 양은 해외 유학중이며, 영어를 포함해 4개 국어를 구사하는 것으로 알려졌다.