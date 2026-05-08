김정은, ‘최현호’ 타고 기동능력 시험…딸 주애도 참관

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한이 서울을 사정권으로 두는 ‘신형 155㎜ 자행 평곡사포 무기체계’를 배치하겠다고 밝혔다.

조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 지난 6일 ‘중요군수기업소’를 방문해 “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)”했다고 8일 전했다.

통신은 김 위원장이 “각이한 주행 및 지형극복, 잠수 도하 시험, 개량포탄 사격시험 결과에 대한 전문가들의 견해를 구체적으로 청취”하고 “기동성과 화력타격능력이 매우 높은 새세대 포 무기를 훌륭히 만들어내는 자랑찬 성과”에 대한 만족감을 드러냈다고 밝혔다.

김 위원장은 자행 평곡사포 무기체계의 군사 전략적 가치에 대해 “각이한 작전 전술 미사일 체계들과 위력한 방사포무기체계들과 함께 전방부대들에 교체장비시키게 되는 대구경 강선포의 사정권도 이제는 60㎞를 넘게 된다”고 말했다.

그러면서 “당중앙위원회 제9기 제2차 전원회의가 해당 군수공업 기업소의 기술 개건 계획사업들과 관련 예산을 심의하고 비준하게 될 것”이라고 예고했다.

김 위원장은 이튿날인 7일에는 취역을 앞둔 구축함 ‘최현호’에 탑승해 기동능력 종합평가시험을 참관하고 6월 중순 해군 인도를 명령했다.

통신은 김 위원장을 태운 최현호가 서해상 120해리(약 220㎞) 구역에서 각 기동 요소를 평가하기 위한 항해시험을 진행했다고 보도했다.

김 위원장은 최현호의 종합지휘소와 무기체계조종실을 돌아보고 작전 준비실태를 파악했으며, 함의 전투 기동성이 작전 운용상 요구에 부합되고 이른바 ‘우리식 함선조종체계’의 우월성이 확증됐다며 만족감을 드러냈다.

김 위원장은 또 새로 건조중인 ‘최현’급 구축함 3호함과 4호함의 설계 변경 문제와 관련해서도 중요 결론을 내렸다고 통신은 전했다.

김 위원장은 변경된 함선 건조 계획과 관련해 “우리의 새로운 결정은 중대한 전략적 성격을 띤다”며 “이러한 결정은 우리 군대의 전략적행동의 준비태세를 근본적으로 갱신하게 되며 전쟁억제력구축에서 커다란 변화를 가져오게 된다”고 했다. 이날 참관에는 딸 주애도 동행했다.