[헤럴드경제=김성훈 기자] 안성재 셰프가 자신이 운영하는 레스토랑에서 불거진 ‘와인 바꿔치기’ 논란에 대해 “소믈리에의 실수”라고 해명했다. 일각에서 제기된 ‘고의적·상습적 바꿔치기 의혹’에 대해 부인한 것이다. 안성재 셰프는 불거진 문제에 대해 사과하며, 문제를 일으킨 당사자에게는 소믈리에를 맡기지 않기로 했다고 밝혔다.

안성재 셰프는 6일 자신의 인스타그램에 “최근 저의 업장인 ‘모수’에서 발생한 미흡한 서비스로 실망을 드린 점 다시 한번 정중히 사과드립니다. 특히 이번 일로 저에게 큰 실망을 느끼셨을 해당 고객분들께 다시 한번 깊이 사죄드립니다”라고 시작하는 사과문을 올렸다.

안성재 셰프는 “모수에서 발생한 모든 일은 마땅히 제 책임입니다”라면서도 “다만, 현재 사실과 다른 오해들이 퍼지고 있는 것 같아 이번 일이 어떻게 발생했는지 상세히 설명드리는 것이 도리라 생각해 이 글을 씁니다”라고 문제가 발생한 경위에 대해 해명했다.

안성재 셰프는 사건 당일(4월 18일) CCTV를 확인한 결과 “소믈리에가 실수로 2000년산 와인 대신 2005년산을 서빙했고, 설명도 2005년으로 했다”라고 밝혔다. 당시 와인 보관 공간에 두 병이 나란히 있어 소믈리에가 착각을 했다는 설명이다. 일각에서 고의적, 상습적으로 바꿔치기를 해온 것 아니냐고 제기한 의혹을 부인한 것이다.

안성재 셰프는 “해당 직원은 와인 설명을 마친후 잘못된 서빙을 인지했지만, 고객에게 미처 고지하지 못한 상황에서 고객이 와인 레이블 사진을 요청했다”라며 “그 순간 해당 직원은 잘못된 판단을 내렸다. 상식적으로 고객에게 상황을 먼저 설명해야 했으나, 그러지 못한 채 실제 서빙된 와인과 다른 2000년산 와인병을 보여줬다”라고 했다.

이후 얼마 간의 시간이 지나고 요리가 나온 후 고객이 문제를 제기했지만, 소믈리에는 사실대로 말하지 않았다. 안성재 셰프는 “사실과 전혀 다른 내용을 즉흥적으로 말씀드리는 매우 부적절한 대응을 했다”라고 인정했다.

안성재 셰프는 또 “이후 2000년산 와인을 다시 따라드리는 과정에서도 해당 소믈리에는 상황의 심각성을 충분히 인지하지 못한 채 ‘와인 공부를 하고 계신데, 저의 실수로 인해 2000년과 2005년산을 비교해 보실 수 있었으면 좋겠습니다’라는 취지의 발언을 했다”라며 “이 역시 정확한 상황 설명과 진정성 있는 사과가 우선되었어야 했으나 사과도 부족했고 그 발언 또한 적절하지 못했다”라고 밝혔다.

안성재 셰프는 “이후 홀서비스를 총괄하는 매니저에게 부분적으로 상황이 보고되었고, 서비스 실수와 응대 미흡에 대한 사과의 의미로 손님들에게 디저트 와인을 제공했다”라고 밝혔다.

안성재 셰프는 사건이 일어난 지 사흘이 지난 뒤 보고를 받았다며 “그것이 변명이 될 수 없을 것이다. 모두 돌이켜보았을 때 실수의 발생부터 대처까지 모든 과정에서 적절하지 않았으며 고객님들께서 모수에 기대하신 서비스를 고려했을 때 실망이 더욱 크셨을 것이다”라고 고개를 숙였다.

안성재 셰프는 “해당 소믈리에에 대해서는 회사 규정에 따라 경위서를 제출하도록 했고 앞으로 고객의 와인을 담당하는 소믈리에 자리에서 배제하는 조치를 취했다”라며 “오너 셰프로서 앞으로 이번과 같은 일이 재발하지 않도록 철저히 관리하고 만전을 기할 것을 약속한다”고 했다.

앞서 지난달 21일 한 온라인 카페에는 ‘모수’에서 와인을 바꿔치기 당했다는 글이 올라와 논란이 됐다. 2000년산을 주문했으나 상대적으로 저렴한 2005년산을 2000년산인 것처럼 제공했으며, 문제를 제기하자 사과도 제대로 하지 않았다는 주장이다. 이에 일각에서는 ‘모수’가 고의적, 상습적으로 와인을 바꿔치기 해왔으며, 다른 피해자도 있는 것 아니냐는 의혹을 제기했다.