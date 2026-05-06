[헤럴드경제=김주리 기자] 서울의 전세 품귀와 집값 상승에 따른 주거 부담이 높아지면서 서울을 떠나 경기도로 이동하는 흐름이 이어지고 있다. 지난 1분기 서울에서 경기도로 전입한 인구는 8만3000여명으로 전분기 대비 30% 이상 증가했다.

4일 국가데이터처의 국내 인구 이동 통계에 따르면, 올해 1분기(1~3월) 서울에서 경기도로 이동한 인구는 총 8만3984명이다.

이는 전분기(6만4152명) 대비 30.9%, 전년 1분기(7만5180명) 대비 11.7% 증가한 수치다. 특히 2021년 4분기(8만5481명) 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준이다.

타 시·도에서 경기도로 전입한 인구가 가장 많은 곳은 수원시(1만3712명)였으며, 고양시(1만3317명), 용인시(1만3005명), 성남시(1만2088명)가 뒤를 이었다. 이어 화성시(1만479명)와 평택시(1만26명)도 1만명을 넘겼다. 한편 광명시는 순이동(전입-전출) 기준으로 1분기에만 8203명이 늘어나며 경기도 내 1위를 차지했다.

경기 이동 수요가 몰리면서 주요 지역의 집값 상승세가 서울을 웃도는 현상도 나타나고 있다.

한국부동산원이 발표한 ‘4월 넷째 주 주간 아파트 가격 동향’에 따르면, 올해 누적 기준 용인 수지구 아파트 매매가격은 7.24% 급등했다. 성남 분당구 역시 4.59% 상승했으며, 수원 영통구(3.67%)와 화성 동탄구(2.88%)도 오름세를 보이며 같은 기간 서울 평균 상승률(2.65%)을 웃돌았다.

한편 전문가들은 서울의 전세 품귀와 집값 상승으로 서울의 주거비 부담을 피하려는 실수요가 경기도로 쏠린 결과라고 분석했다.