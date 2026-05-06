[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 6일 국민의힘을 탈당해 양구군수 선거 출마를 준비 중이던 김왕규 후보(강원도의원)를 영입했다.

조승래 민주당 사무총장과 김영진 의원(인재영입위원회 부위원장) 등은 이날 국회에서 김 후보 인재영입식을 열었다.

민주당은 당초 경선을 통해 공천이 확정됐던 김철 양구군수 후보의 성 비위 의혹이 불거지자 공천 무효 결정을 내렸다.

국민의힘 소속이었던 김왕규 후보는 지난달 공천 과정이 공정하지 않다며 무소속 출마를 선언했다.

이번에 민주당에 입당한 김 후보는 “민주당 인재영입 제안을 받아들인 것은 개인을 위한 선택이 아니라 우리 지역의 미래와 지역 현안을 보다 힘 있게 해결하기 위한 결단”이라고 했다.

조승래 사무총장은 “김 후보는 이재명 대통령과 함께 양구의 발전과 변화를 위해 큰 걸음을 내딛게 될 것”이라며 “당 요청에 흔쾌하게 결단해 준 김 후보를 깊이 환영하며 양구군에 갖고 있는 비전과 정책에 대해 당도 계속 단단하게 지원하고 응원하겠다”고 말했다.

김영진 의원으로 “양구 출신으로 양구 발전의 새로운 길을 열고 우상호 강원지사 후보와 함께 강원도, 양구 발전의 중심적인 역할을 해 줄 김 후보”라며 “양구군수 선거에서 승리할 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 말했다.