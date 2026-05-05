6일 예비후보 등록 예정 제명·수사·특검 ‘삼중고’

[헤럴드경제=정호원 기자] 대리기사비 명목의 ‘현금 살포’ 논란으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 장고 끝에 무소속 출마로 방향을 정했다. 김 전북지사는 제명·수사·특검이라는 ‘삼중고’를 앞두고 선거를 치르게 됐다.

5일 연합뉴스에 따르면 김 도지사 측은 “오는 7일 오전 10시 전북도의회에서 무소속 출마 기자회견을 연다”고 밝혔다. 당초 도청 앞 잔디광장에서 기자 회견을 개최하려 했으나 내부 논의를 거쳐 장소를 변경한 것으로 알려졌다. 김 도지사는 이날 출마의 변과 함께 공약도 함께 발표할 예정이다.

김 지사의 독자 행보는 이미 예견된 수순이었다. 그는 지난 4일 도청 기자간담회에서 “정청래 더불어민주당 당대표의 횡포와 도민 무시에 대한 도민들의 분노는 분명히 존재한다”며 민주당 지도부를 정면으로 비판한 데 이어 “이번 투표 과정에서 반드시 도지사를 내 손으로 뽑겠다는 요구가 있다”며 무소속 출마에 무게를 둔 발언을 하기도 했다.

그는 오는 6일 전북선거관리위원회를 방문해 예비후보로 등록할 예정이다. 지방자치법에 따라 후보 등록 시 직무는 정지되지만 지사직은 유지된다.

김 도지사 측은 “무소속 출마 여부를 고민하다 드디어 마음을 굳히고 선거전에 들어간다”며 “본선거까지 얼마 남지 않은 만큼 도민들에게 전북을 향한 진심을 전하겠다”고 말했다.

정치적 자산인 민주당 당적을 잃은 김 도지사는 사법 리스크도 놓여있다. 그는 지난해 11월 민주당 전북도당 청년위원 등 20여명이 참석한 저녁 식사 자리에서 대리기사비로 1인당 2만∼10만원을 나눠준 행위가 논란이 돼 지난달 1일 민주당에서 제명됐다. 전북선관위는 이 사건을 조사한 후 김 도지사를 공직선거법 위반 혐의로 고발했으며 경찰 또한 그를 불러 조사하는 등 수사에 속도를 내고 있다.

여기에 2차 종합특검이 수사 중인 ‘내란 방조 의혹’도 최대 변수다. 지난 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 전북도가 도청사를 폐쇄하는 등 계엄군에 협조했다는 의혹에 대해 이원택 더불어민주당 전북도지사 후보가 공세를 퍼붓고 있기 때문이다.

이에 대해 김 지사는 “특검이 이 사건을 기소한다면 즉시 정계를 은퇴하겠다”며 자신의 정치 생명을 건 배수진을 쳤다. 무소속 출마라는 승부수가 사법 리스크와 민주당의 ‘자객 공천’ 위협을 뚫고 재선 가도로 이어질지 귀추가 주목된다.