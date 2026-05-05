[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 겸 배우 아이유가 어린이날을 맞아 1억원을 기부했다.

소속사 이담엔터테인먼트는 5일 아이유가 아동들을 위해 총 1억원을 전달했다고 밝혔다.

기부금은 한국아동복지협회와 사단법인 전국지역아동센터협의회에 각각 5000만원씩 나눠 전달됐다.

해당 기부금은 아동복지시설에 거주하는 보호 아동을 위한 물품 및 의료비 지원과 지역아동센터 아동들이 생일을 맞았을 때 선물과 문화 체험 등을 지원하는 데 사용될 예정이다.

아이유는 데뷔 기념일, 자신의 생일, 연말연시 등 매해 뜻깊은 날마다 꾸준히 기부하며 선한 영향력을 전해왔다.

지난해 3월 경상권 일대 대형 산불이 났을 때 피해 지원과 소방관 처우 개선을 위해 2억원, 어린이날에는 아동·청소년을 위해 1억5000만원, 데뷔 기념일과 생일에 각 2억원, 연말엔 2억원을 내놓는 등 나눔을 이어왔다.

아이유는 지난달 10일부터 방송 중인 MBC TV 드라마 ‘21세기 대군부인’에 출연 중이다.