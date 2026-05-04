[헤럴드경제=민성기 기자] 울릉도의 한 상점에서 마른오징어가 17만원에 판매 되는 장면이 공개되며 가격 적정성에 대한 논란이 일고 있다.

지난 2일 유튜브 채널 ‘물만난고기’에는 울릉도 여행기가 담긴 영상이 올라왔다. 영상에서 유튜버는 한 상점에 진열된 마른오징어 가격표를 보고 실제 가격이 17만원이라는 사실을 확인하고 놀라는 모습을 보였다.

처음에는 가격표를 보고 1만7000원으로 착각했지만, 실제 가격은 17만원이었다.

예상보다 비싼 가격에 놀란 유튜버는 가게를 나온 뒤 “오징어가 원래 이렇게 비싸냐”며 온라인 쇼핑몰에서 가격을 검색했다.

온라인에서는 오징어 10미 기준 2만7000원대에 판매되고 있었고, 그는 “(좀 전 가게에서 팔던 오징어는)진짜 프리미엄인 것 같다”며 당황스러워했다.

이날 기준 영상 속 오징어와 포장지가 같은 울릉도산 마른오징어는 온라인 상에서 10미에 6만9300원에 판매되고 있다.

그는 “2박 3일 울릉도 여행을 해보니까 바다가 예쁘더라. 다만 젊은 사람들이 재미를 느끼기에는 즐길 거리, 놀 거리가 좀 부족해 아쉬운 면이 있다”며 “물가가 비싼 것도 문제다. 그냥 유럽 물가라고 생각하면 된다”고 전했다.

영상을 접한 네티즌들 사이에선 “전형적인 여행객 상대 덤탱이 가격” “요즘 전통시장에서 각종 바가지·위생 논란이 터지고 있어 안타깝다” “울릉도 지금 여행 중인데 밥값도 비싸고 먹을 곳도 마땅치 않다. 주인들도 다 불친절하다” 등의 비판이 빗발치고 있다.

반면 일각에선 “오징어가 요즘 어획량이 줄어 더 비싸진 식재료인데, 특산지에서 갓 잡아 손질해 파는 거면 더 비싸게 받을 수도 있을 것” 등의 의견도 나왔다.

울릉도 바가지 가격 논란은 이번이 처음이 아니다. 비계 삼겹살 논란부터 기름값, 렌터카 요금 등 생활 물가를 둘러싼 지적도 이어져 왔다. 이는 울릉도를 찾는 관광객 수 감소로 이어졌다. 울릉군 등에 따르면 지난해 울릉도 관광객은 34만7086명으로 전년보다 3만7513명 줄었다.