김진규 부사장 참석 ‘올핸즈 미팅’ E2E 자율주행 기술 고도화 전략 “피지컬AI 더해 새로운 혁신 견인”

카카오모빌리티가 ‘피지컬 AI’에 전사 역량을 집중한다.

카카오모빌리티는 피지컬 AI 기업으로 도약을 위해 김진규(사진) 부사장 겸 피지컬 인공지능(AI) 부문장이 사내 ‘올핸즈(All-hands, 전사 공유 회의) 미팅’을 진행했다고 4일 밝혔다.

카카오모빌리티는 지난달 30일 판교 사옥에서 ‘자율주행’ 주제로 사내 임직원 대상 올핸즈 미팅을 개최했다. 이는 피지컬 AI 부문 신설 및 부문장 선임 후 타 부문 구성원들과 가진 첫 공식 대면 자리다.

우선 김 부사장은 카카오모빌리티에 합류한 배경에 관해 설명했다. 그는 카카오모빌리티가 국내 모빌리티 기업 중 자율주행 기술을 가장 성공적으로 서비스할 수 있는 토대를 갖췄다고 평가했다. 특히 실제 현장에서 복잡한 문제를 해결해 온 운영(오퍼레이션) 노하우와 고객 안전을 최우선으로 지켜온 서비스 역량을 카카오모빌리티만의 자산으로 꼽았다.

김 부사장은 이를 기반으로 기존 모빌리티 서비스와 미래 기술이 함께 발전하는 ‘동반 고도화’를 추진한단 방침이다.

아울러 자체 기술에 기반한 자율주행 고도화 방안과 목표도 공유했다. 카카오 T 플랫폼을 통해 구축한 인프라에 자체 자율주행 기술을 결합해 대규모 데이터 파이프라인을 마련하고, 엔드 투 엔드(E2E) 자율주행 핵심 모델을 고도화한다는 계획이다.

특히 ▷고도화된 자율주행 E2E 모델 ▷자율주행 차량 검증 파이프라인 ▷지능형 자율주행 통합 안전관리 플랫폼 등 소프트웨어(SW)부터 하드웨어(HW)까지 전 영역을 아우르는 기술 역량을 확보해 자율주행 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

김 부사장은 외부 협력도 강화하겠다고 밝혔다. 다양한 자율주행 기업, 학계와 공동 개발은 물론 지난 2020년부터 이어온 국내 자율주행 파트너십을 확대해 ‘오픈 생태계’를 구축할 예정이다.

김 부사장은 “국내외 여러 기업의 기술 현황을 지켜봤지만 카카오모빌리티는 복잡한 강남 도심에서 실제 여객 운송 서비스를 안정적으로 구현할 만큼 높은 기술을 가진 기업 중 하나라고 생각한다”며 “자율주행 차량의 판단을 담당하는 핵심 요소인 ‘플래너(Planner)’를 양질의 데이터를 통해 고도화해 강남 지역의 서비스에 차례대로 적용해 나갈 계획”이라고 말했다.

이어 “카카오 T 플랫폼 데이터 및 기술 역량을 기반으로 피지컬 AI라는 새로운 기술적 가치를 더해 새로운 모빌리티 혁신을 견인하겠다”고 포부를 밝혔다. 차민주 기자