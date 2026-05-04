김진규 부사장 참석…사업-미래 기술 고도화 E2E 자율주행 기술 고도화 위한 전략 공유 강남 자율차로 기술력 입증…서비스 혁신 포부

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오모빌리티는 김진규 부사장 겸 피지컬 인공지능(AI) 부문장이 사내 ‘올핸즈(All-hands, 전사 공유 회의) 미팅’을 진행했다고 4일 밝혔다. 피지컬 AI 기업으로 도약하기 위한 전략을 임직원과 공유해 전사 역량을 결집하겠단 취지다.

카카오모빌리티는 지난달 30일 판교 사옥에서 ‘자율주행’ 주제로 사내 임직원 대상 올핸즈 미팅을 개최했다. 이는 피지컬 AI 부문 신설 및 부문장 선임 후 타 부문 구성원들과 가진 첫 공식 대면 자리다.

우선 김 부사장은 카카오모빌리티에 합류한 배경에 관해 설명했다. 그는 카카오모빌리티가 국내 모빌리티 기업 중 자율주행 기술을 가장 성공적으로 서비스할 수 있는 토대를 갖췄다고 평가했다. 특히 실제 현장에서 복잡한 문제를 해결해 온 운영(오퍼레이션) 노하우와 고객 안전을 최우선으로 지켜온 서비스 역량을 카카오모빌리티만의 자산으로 꼽았다.

김 부사장은 이를 기반으로 기존 모빌리티 서비스와 미래 기술이 함께 발전하는 ‘동반 고도화’를 추진한단 방침이다.

아울러 자체 기술에 기반한 자율주행 고도화 방안과 목표도 공유했다. 카카오 T 플랫폼을 통해 구축한 인프라에 자체 자율주행 기술을 결합해 대규모 데이터 파이프라인을 마련하고, 엔드 투 엔드(E2E) 자율주행 핵심 모델을 고도화한다는 계획이다.

특히 ▷고도화된 자율주행 E2E 모델 ▷자율주행 차량 검증 파이프라인 ▷지능형 자율주행 통합 안전관리 플랫폼 등 소프트웨어(SW)부터 하드웨어(HW)까지 전 영역을 아우르는 기술 역량을 확보해 자율주행 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

김 부사장은 외부 협력도 강화하겠다고 밝혔다. 다양한 자율주행 기업, 학계와 공동 개발은 물론 지난 2020년부터 이어온 국내 자율주행 파트너십을 확대해 ‘오픈 생태계’를 구축할 예정이다.

김 부사장은 “국내외 여러 기업의 기술 현황을 지켜봤지만 카카오모빌리티는 복잡한 강남 도심에서 실제 여객 운송 서비스를 안정적으로 구현할 만큼 높은 기술을 가진 기업 중 하나라고 생각한다”며 “자율주행 차량의 판단을 담당하는 핵심 요소인 ‘플래너(Planner)’를 양질의 데이터를 통해 고도화해 강남 지역의 서비스에 차례대로 적용해 나갈 계획”이라고 말했다.

이어 “카카오 T 플랫폼 데이터 및 기술 역량을 기반으로 피지컬 AI라는 새로운 기술적 가치를 더해 새로운 모빌리티 혁신을 견인하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 카카오모빌리티는 앞서 지난 28일 올핸즈 미팅을 진행했다. 피지컬 AI 부문 실무진이 업무 추진 현황을 공유하고, 부문 내 일하는 원칙과 로드맵을 논의하는 것이 골자다. 피지컬 AI 부문은 매월 올핸즈를 개최한단 계획이다.