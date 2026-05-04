서울대 어린이병원 기부…환아 지원에 사용

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 김고은이 5월 5일 어린이날을 맞아 서울대학교 어린이병원에 5000만원을 기부했다.

소속사 측은 4일 “전달된 기부금은 서울대학교어린이병원후원회를 통해 경제적 어려움으로 치료받기 힘든 환아들을 위한 지원 기금으로 전액 사용될 예정”이라면서 이 같이 밝혔다.

김고은 지난 2021년부터 6년째 어린이들을 위한 나눔을 이어오고 있다. 그는 이번 기부에 대해 “도움의 손길이 필요한 어린이들의 치료에 소중하게 사용되었다는 이야기를 듣고 큰 울림을 받았다”며 “앞으로도 많은 분들께 받은 사랑에 보답할 수 있는 배우가 되기 위해 노력하겠다”며 소감을 전했다.

현재 김고은은 티빙 ‘유미의 세포들 시즌 3’에서 유미로 시청자들과 만나고 있으며, 차기작 ‘혼’ 촬영에 매진 중이다.

한편 그가 주연한 ‘유미의 세포들 시즌 3’는 티빙 3주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하는 등 시청자들의 큰 호응을 받고 있다. 공개 2주차 기준 라쿠텐 비키 미국, 유럽, 중동, 오세아니아에서 2주 연속 1위, 일본 디즈니 플러스 2주 연속 3위를 차하는 등 글로벌 시장에서도 좋은 반응을 얻고 있다.