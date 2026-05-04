[헤럴드경제=김성훈 기자] 유기견과 유기묘 수백마리를 돌보는 아내 때문에 전 재산을 탕진하고 일상 생활마저 위협받게 된 부부의 고민이 전파를 탄다.

4일 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 166회에서는 동물 보호가 우선인 아내와 남편이 갈등을 빚는 ‘보호 부부’의 사연이 소개된다.

부부는 인적 드문 곳에서 개 100마리와 고양이 100마리가 있는 보호소를 운영하며 함께 살고 있다. 사실상 집과 보호소가 구분 없이 생활이 이뤄지고 있다. 과거 교수로 강단에 섰던 아내는 2014년부터 보호소 운영을 시작했고, 동물이 늘어나며 남편도 운영하던 학원을 정리하고 2019년부터 거들었다.

아내는 이른 아침부터 동물들의 배설물을 치우고 먹이를 챙기는 등, 하루 종일 동물들을 돌보느라 눈코 뜰 새 없는 모습이었다. 또 지역 곳곳의 길고양이 100마리까지 돌보는 등 동물보호에 전력을 다했다.

아내는 “보호소를 위해 아파트, 고급차, 패물, 명품 시계, 그림 등 약 10억 원의 자산을 처분했다. 언니는 제가 파산까지 시켰고, 남편 돈 수억 원도 다 썼다”라며 “그래도 솔직히 후회는 안 한다”라고 말해 출연진들을 놀라게 했다.

반면 남편은 보호소가 경제적 한계에 달했음에도 아내가 이를 인정하지 않는다고 호소했다. 남편은 “매달 600만 원씩 적자다. 경제적, 체력적으로 더는 버티기 어렵다”라고 털어놓았다. 동물 병원 미지급액만 3500만 원이고, 전기세 등 운영비 역시 상상을 초월하는 수준이라고 한다. 아내는 동물 개체 수를 더는 늘리지 않겠다는 각서까지 썼음에도 지키지 않고 있다고 했다.

너무 많은 동물로 인해 가정의 일상 생활은 엉망이 됐다. 동물과 사람이 경계 없이 생활하면서 집 전체가 동물보호소처럼 사용되고 있었다. 남편은 “사람 집이 아니다”라며 “매일 발생하는 배변 악취 때문에 어지간한 비위 아니면 밥을 못 먹는다”고 고통을 호소했다.

문제의 심각성을 깨닫지 못하는 아내를 향해 오은영 박사는 결국 “정신 차리시라고 얘기할 수밖에 없다. 이건 오만한 것”이라고 일침을 놓았다. 오 박사는 아내가 동물을 사람처럼 여기며 과도한 집착과 과몰입 상태를 보이고 있다고 분석한다.

‘보호 부부’의 이야기는 4일 오후 10시 20분 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 166회에서 만날 수 있다.