[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 추경호 대구시장 후보는 3일 오후 대구 수성구 범어네거리에 마련된 선거사무소에서 이철우 경북지사 선거캠프에서 공수해온 ‘ 승전고 ’ 를 울리며 범야권의 전폭적 지원 속에 선거사무소 개소식을 열었다.

이날 개소식에는 장동혁 국힘 당 대표를 비롯해 이철우 경북지사 후보 , 김문수 명예선대위원장 , 문희갑 후원회장 , 전 · 현직 국회의원 50여 명, 지지자 등 수천여명이 참석했다.

이명박 전 대통령은 영상 축사를 통해 “지금 대구는 정치시장이 아닌 , 경제시장이 필요하다”며 “추경호 후보를 대구의 경제시장 적임자로 생각한다”고 밝혔다 .

김문수 명예선대위원장은 축사를 통해 “ 대구 경제를 일으키고 일자리를 만들 사람은 추경호 후보 뿐”이라며 “대구가 하나로 뭉치자”고 강조했다 .

이철우 경북지사 후보는 “한국전쟁때 대한민국을 지킨 것은 대구·경북이었듯이 이번에도 대한민국 자유민주주의를 지켜야 한다”며 “대구·경북이 중심이 돼 보수결집에 나서야 한다”고 목소리를 높였다.

장동혁 국민의힘 대표는 “공천과정에서 대구시민들에게 상처와 걱정을 끼친 부분에 대해 죄송하다. 모든 게 당 대표인 자신의 잘못”이라며 “당의 결정에 따라주고 헌신해 주신 주호영 부의장과 이진숙 전 위원장에게 감사하다는 말씀드리고 싶다”고 고개를 숙였다 .

이인선 대구시당 위원장은 “ 추경호 후보는 숫자로 일하고 결과로 말하는 대구의 경제 심장을 다시 힘차게 뛰게 할 후보“라며 ”대구의 국회의원 전원은 추경호 후보의 당선을 위해 지원을 아끼지 않을 것“이라고 했다 .

이날 추 후보는 4대 경제 공약을 제시했다.

인공지능 (AI) · 로봇 · 미래 모빌리티 · 바이오 · 반도체 등 첨단 신산업 메카로 육성, 일자리부터 주거까지 도시가 힘이 되는 청년 리쇼어링 프로젝트 가동, 1 조원 창업 성장 펀드 조성을 통한 ‘ 국가대표 창업도시 ’ 건설, 시장 직속 투자유치단을 통한 국내외 대기업 유치 등이다 .

추경호 대구시장 후보는 마지막으로 인사말을 통해 “오늘 여러분의 에너지를 동력 삼아 대구 발전에 제 모든 것을 쏟아붓겠다”며 “대구경제 대 개조로 돈과 사람이 모이는 도시로 만들겠다”고 말했다 .