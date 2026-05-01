진주 물류센터서 추모·노동절 집회 이어져 “사측은 사과했지만 경찰은 책임 회피” “현장 안전 외면이 참사로 이어져” 비판

[헤럴드경제=정주원 기자] 노동절 화물연대가 조합원 사망 사고와 관련해 경찰 책임을 정면으로 제기하며 공개 사과를 요구했다. 연합뉴스에 따르면 1일 민주노총 공공운수노조 화물연대본부는 이날 경남 창원시 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “경찰이 책임을 회피하고 있다”고 주장했다.

화물연대는 “BGF 측은 전날 합의를 통해 사망 사고 책임을 인정하고 유족에게 사과했지만 경찰은 여전히 입장을 내놓지 않고 있다”며 “현장에서 가장 먼저 생명과 안전을 지켜야 할 주체가 제 역할을 하지 않았다”고 비판했다.

이어 “긴장이 극도로 높았던 파업 현장에서 경찰의 대응이 오히려 상황을 악화시켰다”며 “그 결과 조합원이 목숨을 잃는 일이 발생했다”고 주장했다. 그러면서 경남경찰청장 파면과 공식 사과를 요구했다.

이날 회견에 앞서 화물연대는 진주 CU 물류센터 앞에서 숨진 조합원을 추모하는 행사를 진행했다. 같은 장소에서는 노동절을 맞아 대규모 집회도 이어질 예정이다.

민주노총 경남본부는 약 2500명이 참여해 헌화·분향·노동기본권 쟁취 촉구하는 결의문 낭독 등을 진행한다고 밝혔다.

앞서 지난달 20일 진주 물류센터 앞 집회 현장에서는 비조합원이 몰던 화물차가 조합원들을 들이받아 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다.

이후 갈등을 이어오던 화물연대와 BGF리테일 물류 자회사 BGF로지스는 전날 고용노동부 진주지청에서 단체협약에 서명했다. 합의안에는 운송료 7% 인상과 유급휴가 확대, 노조 활동 보장 및 조합원 차별 금지 등이 담겼다.