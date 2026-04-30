수도권, 강원권 등 권역별 ‘추천 탐방로’ 85개 선정

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단이 가정의 달 5월을 맞아 휴식과 치유의 시간을 보낼 수 있는 탐방로 85곳을 선정해 공개했다.

국립공원공단은 누구나 부담 없이 자연을 찾을 수 있도록 ‘전국 어디서나 가까운 국립공원 걷기 좋은 길’을 85개의 탐방로로 구성했다고 30일 밝혔다.

이들 탐방로는 ▷경사도가 10%를 넘지 않아 편하게 걸을 수 있는 길 ▷돌뿌리 등이 거의 없어 고르게 정돈된 길 ▷왕복거리가 최대 4시간을 넘지 않는 길 ▷숲, 호수, 계곡, 해변 등 주변 경관이 아름다운 길로 배치됐다.

거리, 소요 시간, 난이도 등 이번 85개의 국립공원 걷기 좋은 길에 대한 상세 정보는 국립공원공단 누리집에서 확인할 수 있다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “바쁜 일상에서도 가까운 국립공원을 찾아 자연 속에서 걷고 머무르며 몸과 마음을 회복하는 시간을 가져보시길 바란다”고 말했다.