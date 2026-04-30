BGF리테일 “가맹점 지원책 마련…공급 정상화 노력”

[헤럴드경제=정대한 기자] 화물연대와 BGF로지스가 30일 최종 합의안을 도출하면서 CU 갈등이 타결됐다. 운송료를 기존 대비 7% 인상하는 등 처우 개선과 함께 사측이 제기했던 손해배상 청구도 취하하기로 했다. 특히 처우 개선은 화물연대 소속이 아니더라도 모든 운송 종사자에게 동일하게 적용할 예정이다.

화물연대와 BGF로지스는 이날 고용노동부 진주지청에서 운송 환경 개선과 숨진 조합원에 대한 명예회복 등을 골자로 한 단체합의서 조인식을 개최했다. 조인식은 전날 열릴 예정이었지만, 숨진 조합원에 대한 명예회복 방안을 두고 양측이 줄다리기를 이어가면서 연기됐다.

노사는 단체교섭을 정례화하고 파업으로 인한 불이익을 철회하기로 했다. 또 운송료를 기존 대비 7% 인상하고, 특수고용직인 화물차주들에게 분기별 1회(연 4회) 유급휴가를 보장하는 등 실질적인 처우 개선안을 구체화했다.

집회 과정에서 발생한 물류 차질 등에 대해 사측이 제기했던 손해배상 청구와 가처분 신청을 전면 취하하는 민·형사상 면책 조항도 포함됐다. 사측은 조인식 지연의 핵심이었던 숨진 조합원의 명예 회복과 관련해 이번 사태에 대한 책임을 통감하고 유가족에게 사과를 표명하기로 명시했다.

화물연대는 숨진 조합원 장례 절차와 관련해 ‘노동·시민사회장’을 준비하는 한편, 합의서 체결을 기점으로 지난 20일부터 이어온 진주 물류센터 봉쇄를 해제하기로 했다.

김동국 화물연대 위원장은 “이번 합의는 화물연대를 교섭 대상으로 인정하게 만들었다는 점에서 의미가 크다”며 “조합원의 비극적 사망은 과도한 공권력 투입 과정에서 발생한 것이며 이에 대한 진상 규명과 책임자 처벌 요구를 끝까지 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이민재 BGF로지스 대표는 “시위 과정에서 발생한 불의의 사고로 유명을 달리하신 고인께 깊은 애도를 표한다”며 “또 상품 공급 차질로 불편을 겪은 고객분들께 회사를 대표해 죄송하다는 말씀을 드린다”고 전했다.

BGF리테일의 물류 자회사인 BGF로지스는 이날 입장문을 통해 “상품 공급 정상화와 점포의 안정적인 운영을 최우선 과제로 삼고, 매일 밤샘 협의를 이어온 끝에 화물연대 측과 최종 합의에 이르렀다”며 “이번 협의에 따른 처우 개선 사항은 소속과 단체 가입 여부 등과 무관하게 BGF로지스와 함께 일하는 모든 운송 종사자분에게 적용할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “물류센터와 간편식품 공장의 봉쇄는 합의서 체결 즉시 해제될 것”이라며 “상품 배송은 센터별 내부 정비를 마치는 대로 순차적으로 정상화될 예정”이라고 덧붙였다.

BGF리테일도 “협상이 타결됨에 따라 지금까지 회사와 가맹점 피해에 대한 현황을 면밀히 살피고 현장의 목소리를 청취하는 과정 등을 거쳐 이른 시일 내에 가맹점 지원책을 마련할 것”이라고 밝혔다. 상품 공급과 관련해선 “봉쇄가 풀리면 내부 정비를 거쳐 진천을 중심으로 오늘부터 센터별 가동에 들어간다”며 “이번 주 중 내 모든 센터와 공장의 정상화를 위해 노력하겠다”고 설명했다.