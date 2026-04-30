[헤럴드경제=장연주 기자] 청년층이 3000만원만 저축하면 총 1억원으로 불려주겠다는 ‘6·3지방선거’ 파격 공약이 나왔다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 청년 자산 형성을 위해 내놓은 첫 공약으로, 저축과 공공 지원, 기금 수익을 결합해 10년 만에 1억원을 마련하겠다는 취지다.

박 후보는 29일 부산시의회 브리핑룸에서 1호 공약으로 ‘복합소득 기반 청년 자산 형성 프로젝트’를 발표했다. 청년이 매달 25만원씩 10년간 저축하면 총 3000만원을 모으고 여기에 부산시 매칭 지원과 ‘부산미래기금’ 운용 수익 등을 더해 1억원 수준의 자산을 형성하도록 한다는 구상이다.

결국 개인 3000만원과 공공·기금 등 7000만원을 더하는 구조인 셈이다.

이번 공약의 핵심은 ‘복합소득’ 개념이라고 선거캠프 측은 설명했다. 하나의 직장과 월급 중심 구조에서 벗어나 노동소득과 금융소득, 정책 지원을 결합해 자산 형성을 돕겠다는 취지다. 기본소득이 재분배 중심이라면 복합소득은 자산을 함께 키우는 방식이라는 설명이다.

특히 박 후보는 “그 동안 일자리와 주거, 자산 형성 기회가 수도권에 집중되면서 청년들이 부산을 떠나는 구조가 고착됐다”며 “청년들이 서울에 가지 않고 부산에 남아도 자산을 만들 수 있는 환경을 조성하겠다”고 강조했다.

이번 공약은 청년은 물론 부모 세대 부담도 완화해, 주거와 결혼, 창업 비용을 개인과 가정이 전적으로 부담해 온 구조에서 벗어나 도시가 일부를 함께 책임지는 방식이다.

이 같은 박 후보의 1호 공약에 대해 시민들은 “진보당 공약인 줄 알았다”, “청년층이 반길 것 같다”는 반응을 보였다.