‘노동이 존중받는 서울’ 공약 발표 취약노동자 입원생활비 지원 확대 심야근로자 위한 올빼미버스 노선 확대 ‘심야 방문돌봄 서비스’ 새롭게 도입

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 30일 ‘삶의 질 특별시’ 실현을 위한 정책 공약으로 ‘노동이 존중받는 서울’을 발표했다. 이번 공약은 노동 약자를 위한 사회안전망을 두텁게 하고 현장의 애로사항을 해결하는 데 중점을 뒀다. 경제적·사회적 취약계층 노동자와 야간 근로 가정이 어떤 위기 상황에서도 기댈 수 있는 언덕 같은 서울을 만들겠다는 구상이다.

오 후보는 공약 발표와 함께 “약자가 좌절하지 않고 다시 일어설 수 있도록 서울이 든든한 울타리가 되어야 한다”고 강조했다.

우선 취약노동자 지원을 대폭 확대해 노동 안전망을 한층 두텁게 구축한다. 입원 시 생계 부담을 덜어주는 ‘입원생활비 지원’을 확대하고, 건강 사각지대에 놓인 노동자를 위한 맞춤형 건강검진 지원도 대폭 늘린다.

소규모 사업장 노동자의 안전 확보를 위한 지원도 강화한다. 특히 50인 미만 사업장을 중심으로 교육·장비·컨설팅·가이드 등 종합적인 안전 지원 체계를 마련한다.

심야근로 청년을 위한 통합 지원 정책도 새롭게 추진한다. 서울시 내 약 20만명의 20~30대 심야근로자를 대상으로 이동 편의를 위해 올빼미버스 노선을 확대하고, 심리 상담 서비스. ‘야간작업 특수건강검진’ 비용 등도 연 1회 지원한다.

오세훈표 ‘서울 아이돌봄’ 정책도 대폭 업그레이드된다. 야간 근로로 돌봄 공백을 겪는 가정을 위해 ‘심야 방문돌봄 서비스’를 새롭게 도입할 계획이다. 서울시 내 생후 3개월부터 12세 이하 아동을 둔 야간근로자 약 2만 가구를 대상으로 심야 시간 동안 저녁 식사 지원, 위생 관리, 수면·기상 관리, 야간 응급상황 대응 등 종합적인 돌봄 서비스를 제공할 방침이다.

오 후보는 “모두가 잠든 밤에도 일하는 청년과 부모님들이 외로운 분투를 하지 않도록 서울이 시민의 삶을 책임져야 한다”며 “아플 때 쉬지 못하는 현실, 돌봄 걱정으로 일에 집중하지 못하는 문제를 반드시 해결해 노동이 존중받는 도시를 만들겠다”고 강조했다.