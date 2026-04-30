“서울서 한미경제 담당한 뒤 워싱턴서 역할” 외교부, 美 ‘쿠팡 항의서한’ 답신 내주 넘길듯

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한미가 쿠팡 문제 등을 둘러싸고 마찰을 빚고 있는 가운데 외교부가 주미대사관 공사와 서울 본부 북미국장 등 대미 외교라인을 전면 교체했다.

30일 외교소식통에 따르면 외교부는 주미대사관 공사급 중 경제공사에 김선영 양자경제외교국장, 공공외교공사에 윤주석 영사안전국장을 임명했다. 이들은 준비를 마치는대로 다음 달 중순께 미국으로 향할 예정이다. 공석이었던 정무공사 자리도 조만간 채워질 것으로 예상된다.

서울 본부의 대미 외교라인도 교체됐다. 외교부는 전날 미국을 담당하는 북미국장에 이원우 북미국 심의관을 임명했다고 발표했다. 양자경제외교국 또한 김석우 심의관이 국장으로 내부 승진했다.

김선영 국장의 경우 서울 본부에서 한미 간 쿠팡 문제를 다뤘던 실무자다. 인사 배경과 관련해 외교부 당국자는 “(전임) 안세령 공사도 통상 문제를 다뤘다. 전문성과 경력, 업무 연관성을 고려해 발령한 것”이라며 “한미 경제를 담당했던 김 국장이 워싱턴에 가서 또 역할하게 될 것”이라고 말했다.

일각에서 한미 간 이상기류로 대미 외교라인을 전격 교체했다는 분석이 나오는 데 대해 이 당국자는 “본부 국장 인사도 같이 맞물려 인사가 난 것”이라며 “인사 주기에 맞춰 이뤄진 인사이지, 한미관계 난기류 때문에 북미 외교라인을 교체했다는 것은 잘못됐다”고 반박했다.

정부는 쿠팡 문제와 관련해 법과 원칙에 따라 진행하겠다는 입장을 유지하고 있다. 공정거래위원회는 전날 김범석 쿠팡Inc 의장을 쿠팡의 실질적인 지배자인 ‘동일인’으로 지정했는데, 이에 따라 쿠팡은 공정거래법상 규제를 받게 됐다.

이와 함께 외교부는 미 공화당 하원의원들의 쿠팡 관련 항의 서한 답신 발송 여부도 검토 중이다. 당국자는 “내용과 시기를 종합적으로 검토하고 있다”면서 “시간이 조금 걸릴 수 있다. 이번 주가 아니라 다음 주로 넘어갈 수도 있다”고 말했다.

한편 외교부는 주뉴욕총영사에 김상호 전 하남시장을 임명했다. 김 전 시장은 2008년 안규백 의원 보좌관, 2012년 우상호 의원 보좌관을 지냈고 더불어민주당 당직자로 근무한 바 있다. 앞서 주유엔대사로 임명된 이재명 대통령 사법연수원 동기인 차지훈 변호사까지 뉴욕의 주요 공관장 직위가 모두 특임으로 채워진 셈이다.