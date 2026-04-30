“정원오 부동산 대책, 부실한 이재명 정책 복사판” “전재수 HMM 본사 이전 큰소리…노조 허락부터”

[헤럴드경제=전현건 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 30일 더불어민주당의 정원오 서울시장 후보와 전재수 부산시장 후보를 강도 높게 비판하며 오세훈 서울시장 후보와 박형준 부산시장 후보를 측면 지원했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “정 후보는 교통정책을 물었더니 자동차 공급을 줄이면 된다고 했다. 집이 좁다고 하니 살 빼라는 것과 같은 말”이라며 “정원오 부동산 공급 대책은 부실한 이재명 정책의 복사판”이라고 지적했다.

이어 “정작 중요한 보유세 인상과 장기보유특별공제 폐지는 답변을 뭉개고 있고, 가장 심각한 서민 전월세 대책은 보이지도 않는다”고 꼬집었다.

또 “명픽 정원오, 명팔로우가 될 게 뻔하다”며 “보유세 폭탄 투척하고 장특공 폐지 선봉에 나설 것”이라고 목소리를 높였다.

전 후보에 대해서도 비판을 이어갔다.

장 대표는 “전 후보는 HMM 본사를 이전하겠다고 큰소리치는데 노조 허락부터 받아야 된다”며 “바로 이 정권이 만든 노란봉투법 때문”이라고 지적했다.

이어 “지금 노조는 총파업을 불사하며 격렬하게 반대하고 있다”면서 “다 합의된 부산 글로벌 허브 도시 특별법도 통과 못 시켰는데 부산 이전을 제대로 해낼 수 있겠느냐”고 반문했다.

또 “까르띠에 (시계) 받았냐는 질문에는 안 받았다 한마디를 못 한다”며 “통일교 뇌물 수사만 똑바로 하면 지금이라도 감옥 갈 사람”이라고 주장했다.

장 대표는 그러면서 “‘칸쿤 정원오’와 일 잘하는 오세훈, ‘까르띠에 전재수’와 검증받은 박형준”이라며 “답은 이미 나와있다”고 강조했다.

아울러 장 대표는 이재명 정부의 ‘공정수당’ 추진에 대해 “이재명 대통령 한 마디면 논의도, 검토도 없이 무조건 밀어붙이기 바쁘다”며 “대통령이 ‘비정규직이 더 많이 받는 것이 공정’이라고 하니 후다닥 공정수당 만들어서 공공부문부터 월급 올려주겠다고 한다”고 지적했다.

이어 “자영업자, 소상공인들은 공정수당까지 도입되면 문 닫아야 한다고 분노하고 있다”고 덧붙였다.