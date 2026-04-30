5월 1~17일 채용 홈페이지 통해 모집 SDF·제조 AI·제조 로보틱스·제조 물류지능화

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차는 5월 1일부터 5월 17일까지 제조 소프트웨어 및 인공지능(AI) 분야 경력직 채용을 진행한다고 30일 밝혔다.

채용 부문은 ▷소프트웨어 정의 공장(SDF) ▷제조 AI ▷제조 로보틱스 ▷제조 물류지능화 등 총 4개 분야다.

서류 합격자는 6월 중 발표하고 1·2차 면접을 통해 최종합격자를 선발할 예정이다.

현대차는 이번 경력 채용을 통해 로보틱스, 피지컬 AI 등 미래 신사업을 가속화하고 기술 경쟁력을 강화함으로써 산업 패러다임의 변화를 주도하고 제조 성능 향상 및 품질 경쟁력을 한층 높일 계획이다.

이번 제조 소프트웨어 및 AI 분야 경력직 채용과 관련해 보다 자세한 내용은 현대차 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

현대차 관계자는 “제조 소프트웨어 및 AI 우수 인재 발굴에 총력을 다해 급변하는 글로벌 시장에 대응하여 현대차 미래 산업의 모멘텀을 이어나가겠다”고 말했다.