[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 김영록 전남지사는 29일 경선 과정과 관련해 “공정성과 투명성이 훼손된 비민주적·줄세우기식 경선”이라며 중앙당의 책임 있는 조사와 시정 조치를 요구했다.

김 지사는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “경선 과정에서 제기된 각종 의혹에 대해 중앙당이 단 한마디 설명도 내놓지 않고 있다”고 지적했다.

그는 “민주정당에서 민주적 절차가 배제된 경선, 결과를 납득할 수 없는 ‘깜깜이 경선’은 당의 신뢰와 민주주의 근간을 흔드는 중대한 사안”이라며 “침묵으로 일관하는 것은 책임 있는 태도가 아니다”고 목소리를 높였다.

특히 결선투표 과정에서 발생한 ARS 조사 오류를 핵심 문제로 지목했다.

김 지사는 “결선투표 첫날 전남으로 응답할 경우 전화가 끊기는 사례가 2308건 발생했다” 며 “응답률이 5~7% 수준인 상황에서 이는 2천명 이상 유권자의 의사가 구조적으로 배제된 중대한 결함”이라고 주장했다.

이어 “1회 재발신 조치는 통계적으로 신뢰성 회복에 부족하다”며 “여론조사 설계 오류의 원인과 설계 변경 내용, 결과에 미친 영향 등을 전면 공개하고 재조사해야 한다” 며 “31만여 권리당원에게 안내 문자가 발송됐지만 미수신 사례가 다수 발생했고, 기존 투표자가 결선 대상이 아니라는 통보를 받은 사례도 있었다”며 투표 안내 부실 의혹도 제기했다.

김 지사는 “이번 경선은 단순한 후보 선출이 아니라 전남·광주 통합의 출발점이었다. 엄격한 절차적 정당성이 확보됐어야 했다” 면서 “줄세우기식 공천, 대리투표 의혹, 혼탁 선거 등 구태가 반복되고 있다. 경선 제도와 운영 전반에 대한 근본적 개혁이 필요하다”고 강조했다.