[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’에 5주 연속 진입 기록을 세우고 있다.

28일 빌보드에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 ‘핫 100’ 22위에 안착했다. 수록곡 ‘보디 투 보디’(Body To Body)는 95위로 차트인에 성공했다.

‘스윔’은 발매와 동시에 ‘핫100’ 1위로 데뷔, 3년 9개월 만에 돌아온 방탄소년단의 저력을 입증했다. 이후 2주차에 2위, 3주차에 5위, 4주차까지 10위에 오르며 4주 연속 톱10을 지켰다.

이번주 차트에서도 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 여전히 톱10에 머물렀다. 현재 순위는 9위, 벌서 44주 연속 진입 기록이다.

제니가 리믹스 버전에 참여한 테임 임팔라의 ‘드라큘라’(Dracula)는 16위, 캣츠아이의 ‘핑키 업’(PINKY UP)은 49위에 안착했다.

메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서도 K-팝 그룹들의 활약은 상당했다. 투모로우바이투게더의 미니 8집 ‘세븐스 이어(7TH YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’가 3위, 방탄소년단의 ‘아리랑’이 4위에 올랐다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 전주보다 9계단 상승해 7위를 기록했다.

캣츠아이가 지난해 6월 발매한 두 번째 미니앨범 ‘뷰티풀 카오스’(Beautiful Chaos)는 95위에 이름을 올렸다.