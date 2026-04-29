[헤럴드경제=김해솔 기자] 불법 대북 송금 의혹 등으로 재판받고 있는 김성태 전 쌍방울 회장이 더불어민주당과 금융감독원을 향해 “윤석열 정권과 똑같다”며 비판했다.

김 전 회장은 28일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치 검찰 조작 기소 의혹 사건 진상 규명 국정조사특별위원회 종합청문회’에서 “세상이 바뀌었는데도 얻은 것이 아무것도 없고 피해만 봤다”며 이같이 말했다.

자정 가까이 이어진 국정조사 막바지에 발언 기회를 얻은 김 전 회장은 “우리 회사들이 다 상장 폐지되고 소액 주주들이 죽어 나가는데 무슨 주가 조작을 했다고 탈탈 털고 있나”라며 “무심코 던진 돌에 지나가던 개구리가 맞아 죽는다”고 말했다.

김 전 회장은 이재명 대통령을 ‘그분’으로 지칭하며 “누가 돼 죄송스럽다”, “검찰의 목표는 정해져 있었다” 등 발언도 했다.

그는 “여기서 실명을 거론하기는 그렇고 ‘그분’에 대한 것은 제가 본 적도 없고 대가를 받은 것도 없고 상대를 안 했다”며 “(법정에서도) 공범을 부인했다”고 말했다.

김 전 회장은 ‘사건 당시 이 대통령을 만난 적 있냐’는 윤상현 국민의힘 의원 질문에 “없다”고 답했고, 이후 박선원 민주당 의원의 같은 질문에도 재차 그와 같이 답했다.

그는 “‘그분’은 제 평생 마음속 영웅이었다”며 “누가 돼 죄송스럽다. 속죄하고 있다”도 했다.