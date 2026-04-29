비자 지원 가능 기업 발굴 앞장 ICT·물류·헬스케어·법무회계 분야 등 16개사, 청년 인재 70명과 채용 매칭 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한무역투자진흥공사(이하 코트라)는 주로스앤젤레스 대한민국 총영사관과 지난 28일(현지 시간) 로스앤젤레스에서 미국기업에서 실무경험을 쌓기를 원하는 청년들의 현지 취업을 지원하기 위해 ‘2026 케이무브 잡페어’를 개최했다고 29일 밝혔다.

최근 비자 발급 불확실성이 증가하고 우려가 확산되고 있는 가운데 코트라는 잡 페어를 통해 캘리포니아 인근지에서 한국 청년 채용 및 취업비자 발급 지원 의사가 있는 기업 16개 기업과 국내 청년 인재를 매칭하는 데 집중했다.

캘리포니아주는 미국 최대 경제권(2025년 기준 인구 3950만명, GDP 4조2500만달러)으로 헬스케어, 물류, ICT, 미디어, 법무 회계 분야 고용 수요가 큰 편으로 이번 16개사도 이들 분야에 집중됐다.

특히 캘리포니아주 주요 산업별 고용 통계를 보면 2026년 2월 기준 전년 동월 대비 헬스케어(4.2%), 레저 등(2.2%) 분야 고용 증가세가 두드러진다. 물류 분야의 경우, 미국 최대 컨테이너 관문인 LA·롱비치항을 기반으로 LA 카운티 내 물류 분야 고용이 2025년 약 20만7000명에 달하며 전년 대비 1.6% 증가하는 등 고용 수요가 꾸준히 확대되고 있다.

한편, 박람회 현장에서는 미국 현지 및 국내 진출기업 16개사가 55개 직무를 중심으로 한국 인재 채용을 진행했다.

코트라는 적격 구인-구직자 매칭 및 신속한 채용 진행을 위해 사전에 구직자들에게 기업 정보를 전달하고, 구직 이력서 226건을 접수 받아 취업 희망 기업의 인사 담당자에게 전달했다. 서류 심사를 거친 70명의 구직자가 함께한 가운데 현장에서는 총 90건의 대면 면접도 진행됐다. 최종 취업자가 정해질 무렵 코트라는 최종 취업자 파악 및 청년 인재, 구인 기업 대상 설문조사도 진행할 계획이다.

아울러 현장에서는 구직자들에게 미국 정부의 취업비자 제도를 정확히 전달하기 위해 이민법 전문 변호사들과 협력해 ‘미국 취업비자 컨실팅 상담회’도 진행했으며 최근 취업비자 발급 절차 개편에 맞춘 비자 취득 방법 등을 소개했다.

김영완 주로스앤젤레스 대한민국 총영사는 “캘리포니아는 미 서부의 물류·바이오 허브로서 청년들에게 기회가 열려 있는 지역이다”며 “이번 취업 박람회가 미국에서 취업하려는 청년들에게 좋은 일자리를 연결하고, 기업들도 우수한 한국 청년들을 채용하는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

남우석 코트라 로스앤젤레스무역관장은 “첨단분야를 중심으로 우리 산업 경쟁력이 인정받으면서 한국 인재에 대한 미국 현지 기업들 관심도 커지고, 양국 간 교역 투자 확대에 따라 인재 상호 교류도 활발해지고 있다”며 “체류 비자 지원 의사가 있는 기업과 협력 등 실질적 지원을 통해 우리 청년의 해외 취업 및 인재 교류 확대에 힘 쓰겠다”고 밝혔다.