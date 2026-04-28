[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국민의힘 이철우 경북지사 후보는 동해안을 대한민국 해양경제의 새 중심으로 육성하고 다가오는 북극항로 시대를 선도할 전진기지로 만들겠다는 해양수산·동해안·북극항로 분야 10대 공약을 발표했다.

포항 영일만항을 북극항로 관문항으로 육성, 대구경북통합신공항과 영일만항을 연계해 항공과 항만이 동시에 작동하는 물류체계를 구축, AI 기반 극지해양기술 산업클러스터 조성, 북극항로 시대에 대비한 국가기관과 국제협력 네트워크 유치, 안전한 동해안을 만들기 위한 AI 기반 연안안전관리 체계 제시, 미래 먹거리 산업으로는 블루바이오 산업을 집중 육성 등이다.

이철우 후보는 “경북 동해안은 항만, 에너지, 수산, 관광, 해양과학기술이 함께 성장할 수 있는 대한민국의 미래 전략 공간”이라며 “포항영일만항과 대구경북통합신공항을 연계한 투포트(Two-Port) 전략으로 경북을 하늘길과 바닷길이 만나는 글로벌 해양경제 거점으로 키우겠다”고 밝혔다.

또 “동해안은 경북의 미래이자 대한민국 해양강국 도약의 출발점”이라며 “영일만항을 북극항로 관문항으로 키우고 해양관광·해양기술·블루바이오·스마트수산을 결합해 동해안을 완전히 새롭게 바꾸겠다”고 말했다.

이어 “경북은 하늘길과 바닷길, 에너지와 산업, 관광과 수산이 함께 열리는 세계로 향한 전진기지를 지향할 것”이라며 “결단과 뚝심으로 동해안 시대를 열고, 경북을 대한민국 해양경제의 새 중심으로 만들겠다”고 덧붙였다.