29일 개통 A504…새벽 3시30분 출발·1회 왕복 도심·여의도·강남 연결 자율주행 네트워크 완성 이용객 수 3만명 넘어…올해 10만 명 이상 예상

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 29일 오전부터 금천구청부터 시청역까지 ‘새벽동행 자율주행버스’ 노선 A504를 운행한다고 밝혔다. A504 운행으로 서울시가 운행하는 새벽동행 자율주행버스 노선은 4개로 늘어났다.

A504는 평일 오전 3시30분 금천구청을 출발, 신림역~노량진역~서울역 등을 거쳐 시청역까지 17.6㎞ 구간을 1회 왕복 운행한다. 주요 정류소만 정차하는 ‘급행 방식’으로 운영된다.

A504 노선은 기존 504번 시내버스와 달리 금천구청~독산고개 구간을 운행한다. 첫차 이용 빈도가 높은 주요 정류소 32개소에만 정차한다.

노선 내 일부 정류소에만 정차하므로 버스를 이용하는 시민은 네이버·카카오 등에서 ‘새벽 A504’ 또는 ‘A504’를 검색해 정차 위치를 사전에 확인하는 것이 좋다.

서비스가 안정화될 때까지 당분간 무료로 운행된다. 다만 승하차 시에는 일반 시내버스와 동일하게 교통카드를 태그해야 한다.

또 안전상의 이유로 잔여 좌석이 없으면 승객을 태울 수 없으므로 탑승 전 버스정보안내단말기(BIT) 또는 버스 전면 LED 좌석표시기를 통해 빈자리가 있는지 확인해야 한다.

이번 노선 확대로 서울시가 운행하는 새벽동행 자율주행버스를 4개 노선이 됐다. ▷A160(도봉산역~영등포역) ▷A741(구파발역~양재역) ▷A148(상계역~고속터미널) 노선을 순차적으로 개통하며 누적 이용객 수 3만 명이 넘어섰다. 올해 총 10만명이 이용할 것으로 전망된다.

서울시의 자율주행버스는 국토교통부 주관의 ‘자율주행자동차 시범운행지구 운영성과 평가’에서 대중교통(중앙버스전용차로) 시범운행지구가 ‘A등급’을 받았다. 전국 36개 시범운행지구의 2024년도 운영성과를 평가한 것이다. 서울시는 대중교통 지구 외에도 상암·청와대 지구에서 가장 높은 등급인 A등급을 획득했다.

A504 자율주행버스는 좌석 31석 대형 버스 모델(현대 일렉시티)에 ‘자율주행 전용 소프트웨어’를 탑재한 형태로 운된다. 그간 서울시에서 청와대·심야 자율주행버스 등을 운행해온 에스유엠에서 제작 및 운행한다.

시는 향후 성능인증제를 기반으로 기존 시내버스 운송사업자가 자율주행버스를 구매하고, 직접 운행하는 방식으로 전환하여 자율주행버스의 정규화를 앞당길 계획이다.

현재 자율주행버스는 기술을 개발하는 자율주행 업체가 직접 운행하는 방식으로 실증 중심의 소규모 운영에 집중되어 있다. 향후에는 본격적인 자율주행 상용화 및 정규 체계 편입을 위해 운송사업자가 직접 운영하는 방식으로 전환할 계획이다.

여장권 서울시 교통실장은 “이른 새벽 이동을 돕는 새벽동행 자율주행버스를 확대한 것은 필요한 곳에 먼저 첨단 교통 기술을 적용했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 자율주행버스가 기존 대중교통 안으로 정규 편입되는 체계를 조속히 앞당기도록 노력하겠다”고 말했다.