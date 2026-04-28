‘조선·해운 상생발전 전략협의회 출범식’ 국산 기자재 개발 불구 외산에 의존 실정 “국책선 건조에 국내 기자재 업체 참여” 건의

[헤럴드경제=고은결 기자] 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장이 정부에 액화천연가스(LNG)선 화물창과 관련해 핵심 기자재의 국산화도 필요하다고 언급했다.

최 부회장은 28일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘조선·해운 상생발전 전략협의회 출범식’ 행사 전 VIP 환담에서 김정관 산업통상부 장관에게 “하나 제안을 드리자면, 화물창에 들어가는 주요 기자재인 카고 펌프나 액화장치 등을 현재 일본·미국·프랑스 등 외산에 의존하고 있는 상황”이라고 말했다.

이어 “이것들이 대단히 어려운 기술이 필요한 기기도 아닌데, 국산 기술이 이미 개발돼 있음에도 불구하고 실제 선박에 적용해 볼 기회가 없었다”고 강조했다.

최 부회장은 “예를 들어 카고 펌프는 현대중공업 터보기계에서 이미 개발을 완료했고, 액화장치는 한화컴프레셔(현 한화파워시스템) 제품을 쓰면 충분히 가능하다”며 ”따라서 이번 국책선 건조 기회에 우리 기자재 업체들이 같이 참여했으면 한다”고 제안했다.

최 부회장은 그러면서 “카고 펌프의 경우 탱크가 4개면 총 8개가 들어가는데, 그 중 탱크 1개만이라도 국산 펌프를 채택해서 실전 기록을 쌓을 수 있도록 도와달라”고 강조했다.

김재을 HD현대삼호 사장도 ”이러한 전체적인 모델을 확장하면 장기적으로 조선-해운 클러스터 확장으로 이어질 것“이라고 말했다.

아울러 이날 환담에서는 중국이 세계 조선 시장의 약 70%를 점유하는 상황에서 한·일 전략적 협력 필요성도 논의됐다.

업계 관계자들은 김 장관에게 중국의 독주에 맞서 양국이 공조해 대항해야 한다며 일본 해운사들로부터 대규모 발주 물량을 확보하는 방안 등을 거론했다.