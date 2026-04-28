- 바이오 기술검증으로 특구기업 해외 교두보 마련

[헤럴드경제=구본혁 기자] SK팜테코·셀트리온 등 글로벌 바이오제약기업이 연구개발특구 바이오 스타트업의 해외 진출 기회를 넓힌다.

연구개발특구진흥재단은 28일 인천스타트업파크에서 ‘2026 바이오 분야 글로벌 오픈이노베이션 네트워킹’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 글로벌 바이오·제약 기업과 연구개발특구 내 스타트업 간 기술 검증을 연계하고 해외 시장 진출 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 SK 팜테코, 셀트리온, 바이오에프디엔씨 등 글로벌 바이오·위탁생산 사업을 전개하는 수요기업과 SK증권, 아이디벤처스, 드림씨아이에스, 고벤처포럼 등 투자기관이 참여해 특구 바이오 스타트업 12개사와 협력과 투자 방안을 모색했다.

또한 유타대학교, 조지메이슨대학교 등 미국 현지 대학 관계자들도 참여해 후속 협력 및 기술 연계 가능성에 대해 논의했다.

이날 행사는 글로벌 기업의 오픈이노베이션 전략 공유, 스타트업 피칭, 네트워킹 순으로 진행됐다.

전략 공유 세션에서는 아비 난디 SK 팜테코 북미 세포·유전자 치료 부문 총괄이 글로벌 시장 진출을 위한 핵심 지표와 현지화 전략을 제시했다. 장소용 셀트리온 이사는 오픈이노베이션 경험을 바탕으로 스타트업과의 협력 방향을 설명했다.

스타트업 피칭 세션에서는 특구 바이오 스타트업 12개사가 핵심 기술과 사업 모델을 발표했다. 이어진 네트워킹과 질의응답을 통해 글로벌 수요기업과의 대면 파트너링 기회로 연결됐다.

아비 난디 SK 팜테코 총괄은 “글로벌 바이오 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 파트너십 기반의 협력이 중요하다”며 “특구의 유망 스타트업과의 협력 가능성을 높게 보고 있다”고 말했다.

정희권 연구개발특구진흥재단 이사장은 “바이오 분야에서 글로벌 수요기업과 투자기관이 참여해 기술검증을 기반으로 협력과 투자가 연결되는 구조가 본격화됐다”며 “특구를 중심으로 오픈이노베이션 모델을 확대해 우수한 기술이 글로벌 혁신으로 이어지는 구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.